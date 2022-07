France: l’Assemblée vote la déconjugalisation de l’AAH, les bénéficiaires soulagés

L'Assemblée nationale française a voté dans la nuit de mercredi à jeudi la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé (AAH), une mesure phare du projet de loi pouvoir d'achat, après plusieurs refus de l'exécutif lors de la précédente législature.

Publicité Lire la suite

Un vote a rassemblé la nouvelle Assemblée nationale si disparate, après les législatives de juin : la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé (AAH). Elle a été votée à la quasi-unanimité ce mercredi.

Cela faisait six fois que l'opposition proposait ce texte, depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette fois, c'est passé. Le montant de l'allocation ne dépendra plus des revenus du conjoint. Plus de 270 000 personnes sont concernées. Les associations dénonçaient un calcul injuste, qui maintenait les personnes handicapées dans la dépendance.

Ne pas être dépendant de son conjoint

Francie, 29 ans, raconte son soulagement au micro de Marie Casadebaig. Une maladie neuro-musculaire l'empêche de travailler. Elle touche une allocation adulte handicapé de 904 euros, le maximum. Si elle vivait avec son compagnon, en concubinage ou sous le régime du mariage, elle serait privée de la totalité de l'AAH. C'est pour cette raison que la jeune femme vit toujours chez ses parents. « Dans ma nouvelle relation, je ne voulais plus dépendre financièrement de mon conjoint, parce que ça installe des comportements qui sont, à la longue, assez fatigants. On se sent un peu comme un boulet par rapport à son conjoint. On a envie d’apporter de la vie dans notre foyer, de contribuer. Moi, je suis restée chez mes parents, mais c’est vrai qu’à 29 ans, on a envie de prendre son indépendance, de vivre la vie de couple et de se lever tous les matins avec la personne qu’on aime. »

Le vote de l'Assemblée nationale va donc tout changer pour la jeune femme, qui va enfin pouvoir mener la vie dont elle rêvait. « C’est un peu comme un matin de Noël, quand on trouve au pied du sapin un cadeau qu’on attendait tant et tant. C’est une immense joie et un soulagement. On a plein de projets, on veut s’installer ensemble et se marier comme on se l’était promis. »

Elle n'attend plus que la date d'application de la mesure pour lancer les préparatifs et envoyer les faire-part.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne