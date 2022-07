France: face à la hausse des prix à la pompe, l'éthanol a le vent en poupe

Le prix du carburant, ajouté à l'inflation grimpante, n'a jamais été aussi haut. Et même si Total a décidé d'augmenter sa remise à la pompe pour la faire passer à 20 centimes par litre après l'été dans toutes ses stations-service, puis à 10 centimes jusqu'à la fin de l'année, les tarifs ne semblent pas prêts de retrouver leur niveau habituel. Les automobilistes se tournent donc vers l'éthanol, une alternative deux fois moins chère.

Publicité Lire la suite

Les demandes de reprogrammation de véhicule s'envolent en ce moment chez le garagiste. « Je suis passé de peut-être dix appels par semaine à 40 appels par jour. »Autant de prestations effectuées dans la foulée pour David Soublin. Dans son garage situé en Île-de-France, il installe sur les voitures, des boîtiers, pas plus grands que des blocs-notes :« C’est une toute petite boîte. Tout le monde s’attend à ce que ce soit très gros, mais c’est tout petit. C’est comme, on va dire, une carte mère à l’intérieur, comme un programme, qu’on va venir brancher sur le véhicule et qui va venir faire une mise à jour sur le calculateur moteur. Ça va permettre au véhicule de rouler à l’éthanol. »

« La demande n’arrivait pas à se calmer »

En pleine flambée des prix des carburants, difficile de mettre la main sur ce convertisseur. « Il y a eu du délai. Au bout d’un moment, c’était trois ou quatre mois. Là, c’est revenu à la normale. Tous les fournisseurs ont renforcé leur équipe parce qu’ils ont vu qu’il y avait une demande et que la demande n’arrivait pas à se calmer, entre guillemets, il y en a toujours autant. »

Il faut compter entre 800 et 1 200 euros pour la pause. Plus de la moitié peut être désormais financée avec une aide de l'État en fonction de la région. « Tous les gens qui ont un boîtier, ils sont aux anges, ils sont contents d’aller mettre de l’essence. »

Près de 48 000 boîtiers installés en quatre mois

82 centimes à la pompe. Sur sa moto, Sébastien Bossard ne dira pas le contraire, il sort de sa poche « 15 euros, le plein. Alors qu’en essence, j’en aurais eu pour une quarantaine d’euros. Sacrée différence. On va perdre 80 kilomètres au niveau de l’autonomie, en revanche, à la fin de l’année, à la fin du mois, ça fait un bon petit pécule. »

La quasi-totalité des modèles essence peut être converti. Entre janvier et mai, 48 000 boîtiers ont été installés.

L'éthanol coûte moins cher, mais son impact climatique est encore controversé, surtout lorsqu'il est d'origine organique, issu d'un champ de betteraves ou de maïs. Certains observateurs estiment qu'il faut comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre liées à ces cultures.

► À lire aussi : Le bioéthanol séduit les automobilistes français

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne