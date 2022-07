France: l'Assemblée nationale vote la suppression de la redevance audiovisuelle

Les députés ont adopté ce samedi matin la suppression de ma redevance télévisuelle, une taxe de 138€ par an qui servait à financer l'audiovisuel public dont fait partie RFI. L'audiovisuel public sera à l'avenir financé par la TVA.

Publicité Lire la suite

C'était l'une des rares promesses de campagne d'Emmanuel Macron en faveur du pouvoir d'achat des Français. Seule la moitié des députés étaient présents ce samedi pour mettre fin à 89 ans d'histoire. Par 170 voix contre 57, l'Assemblée nationale a voté en première lecture pour la suppression de la redevance pour les radios et télévisions publiques, créée en 1933. La République en marche, Les Républicains et le Rassemblement national ont voté pour ; l'alliance de gauche Nupes s'est exprimée contre à l'unanimité.

Des amendements de la majorité et de LR ont été adoptés pour affecter « une fraction » de la TVA, pour un montant d'environ 3,7 milliards d'euros, dans le but de répondre aux inquiétudes sur le financement de ce secteur. Lors de cette séance souvent agitée, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a exprimé son attachement à « un audiovisuel public fort », tout en qualifiant « d'obsolète » cette redevance basée sur la possession d'un téléviseur à l'heure des tablettes et autres smartphones. La redevance est actuellement fixée à 138 euros par an en métropole.

« En cinq ans, par deux fois, sous la présidence d'Emmanuel Macron, nous aurons supprimé deux impôts : la taxe d'habitation, il y a cinq ans, la redevance télé, aujourd'hui. Nous assumons de supprimer des impôts qui pèsent sur les Français », a fait valoir Gabriel Attal.

Un projet « pas tenable »

Mais financer l'audiovisuel public par la TVA, c'est un jeu dangereux, juge Éric Coquerel, député insoumis et président de la commission des finances. « Désormais, le budget de l'audiovisuel public sera borné et ne pourra éventuellement que descendre et non plus progresser. Ça montre que votre projet n'est pas tenable », a-t-il lancé à la majorité dans l'hémicycle. Un avis partagé par la droite qui estime que le dispositif ne doit être que transitoire. « Il y a probablement d'autres sources de financement qui pourraient être réfléchies. Nous avons évoqué l'idée d'une taxe sur les publicités sur internet », indique Véronique Louwagie, députée Les Républicains.

La gauche a également accusé le gouvernement de s'inspirer de l'extrême droite pour à terme démanteler l'audiovisuel public. « Zemmour et Mme Le Pen l'avaient demandé, M. Macron l'aura fait », a lancé le communiste Stéphane Peu. Marine Le Pen a toutefois estimé que « le projet du gouvernement n'a rien à voir avec ce que nous voulons faire », à savoir une « privatisation » en bonne et due forme.

Autre proposition venue de la gauche cette fois : créer une taxe sur les géants du numérique. Des options rejetées en l'état par le gouvernement qui s'engage à garantir chaque année les éventuels besoins supplémentaires de l'audiovisuel public.

► À écouter aussi : Quelle solution après la redevance?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne