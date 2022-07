Paquebots à Marseille: «nous suffoquons», alerte la Ville

Le tout nouveau Wonder of the Seas, le plus grand paquebot du monde, quitte les chantiers de Saint-Nazaire où il a été construit, le 5 novembre 2021, pour Marseille.

La mairie de Marseille lance une pétition contre la pollution des paquebots. Écrit à l’initiative du maire, Benoit Payan, le texte mis en ligne sur le site de la mairie a réuni plus de 26 000 signataires pour le moment. L’impact des bateaux sur la qualité de l’air agite depuis longtemps à Marseille. Certains habitants exaspérés se mobilisent depuis des années pour une meilleure prise en considération des risques sanitaires liés à l’activité portuaire.

Avec notre correspondant à Marseille, Yoram Melloul

Installée dans son jardin, Marie Prost Coletta voit passer les bateaux qui entrent dans la partie nord de la rade de Marseille.

« Quand ce sont des voiliers, on est heureux, quand ce sont des barques marseillaises encore plus. Quand ce sont des bateaux qui passent, on sait qu'on se prend une bouffée de pollution dans les poumons. »

Avec l’association Cap au Nord, elle se bat pour qu'une étude sanitaire soit menée sur les habitants du nord de la ville. « Au bout de Marseille, où nous sommes, vous avez les endroits où les gros bateaux viennent pour être réparés. Ils restent jusqu'à trois mois. Et les moteurs tournent 24h/24. Donc on a la pollution permanente avec ces bateaux-là. »

Et la pollution elle la mesure à l’œil nue, sur sa terrasse régulièrement recouverte de suie noire, mais aussi via les dix capteurs installés par l’association chez des particuliers, comme Guillaume Felizza qui habite quelques kilomètres plus au sud. « Sur les trois derniers jours qui se sont écoulés, nous avons deux fois en moyenne la pollution atmosphérique tolérée par l'OMS. Des pics sur douze heures qui peuvent représenter quatre fois plus de pollution. C'est ce que nous mesurons », regrette-t-il.

Pour améliorer la situation, Cap au Nord demande une meilleure électrification des quais.

De son côté, la mairie, à travers sa pétition, veut mettre la pression au gouvernement et aux instances internationales pour mieux réguler la circulation des bateaux en Méditerranée. Elle demande notamment l’interdiction des escales pour les navires les plus polluants lors des pics de pollution.

