En France, la sécheresse met à mal le niveau d'eau des fleuves et des canaux

Cette photo prise le 22 juillet 2022 montre le lit asséché du lac des Brenets, sur la rivière du Doubs, frontière naturelle entre l'est de la France et l'ouest de la Suisse. La rivière s'est asséchée en raison d'une combinaison de facteurs, notamment des problèmes géologiques, une diminution des précipitations et des vagues de chaleur.

Dans le contexte de sécheresse intense que traverse une grande partie de la France, le niveau d'eau est en baisse sur les fleuves, rivières et canaux de l'Hexagone. Il faut donc économiser l'eau pour ne pas descendre en dessous du débit nécessaire à la préservation de la vie aquatique et en essayant de répondre aux différents besoins de la population, en fonction des arrêtés préfectoraux pris face à la sécheresse.

Si les nombreux barrages édifiés le long des fleuves et des rivières remplissent assez bien leur rôle pour assurer le débit en eau, la situation est plus inquiétante pour les canaux français, essentiellement alimentés par des barrages réservoirs dont le niveau a baissé de façon importante.

Cécile Avezard, directrice territoriale Rhône-Saône de Voies navigables de France (VNF), qui gère 6 700 kilomètres de fleuves, rivières et canaux en France, détaille la situation au micro d'Éric Chaurin : « On observe donc un taux de remplissage de 60% aujourd’hui par rapport à la capacité totale, alors que, je dirais, à une période à peu près équivalente l’année dernière, on était plutôt aux alentours de 70 – 75% ; et que sur les dernières années, on a plutôt des taux de remplissage qu’on arrive à maintenir aux alentours des 80%. »

Une situation problématique : un débit d'eau à valeur réglementaire, appelé « débit réservé » et fixé par les services de l'État, est maintenu en permanence afin de préserver la continuité écologique et notamment la vie aquatique. Mais cela pourrait aussi avoir des impacts sur l'alimentation en eau, comme l'agriculture, détaille la représentante de VNF : « C’est inquiétant, bien sûr, ça montre tout simplement qu’effectivement il a beaucoup moins plu cette année et qu’il fait très chaud, donc il y a une évaporation naturelle qui fait que ces réserves d’eau diminuent. Si ces canaux sont asséchés ou si leur alimentation est fortement diminuée, c’est toute l’alimentation en eau du territoire qui peut en être impactée. Et donc, selon les cas, nous baissons nos niveaux d’eau dans nos ouvrages de façon à justement permettre l’alimentation en eau potable, c’est par exemple le cas de ce qu’on a fait à Nancy cette année. »

Dans certains cas, il n'y a tout simplement rien à faire et les voies navigables ne le sont plus, notamment en Bourgogne : « Il y a des zones où de toute façon les niveaux d’eau sont tellement bas naturellement que nous avons dû arrêter la navigation, c’est le cas par exemple sur une partie du canal de Bourgogne entre Tonnerre et Migennes. » Inédite dans plusieurs régions, cette sécheresse favorise également le développement des incendies.

