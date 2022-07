France: à l'Assemblée nationale, les débats s’éternisent sur le pouvoir d'achat

À l’Assemblée nationale, les débats s’éternisent sur la rectification du budget pour financer notamment des mesures en faveur du pouvoir d’achat des Français. Moins de la moitié du texte a pour l’instant été étudiée, ce qui pourrait pousser le travail parlementaire jusqu’à la mi-août. Mauvaise préparation, obstruction, calculs politiques, les explications sont multiples, mais la fatigue commence à peser.

« On est tous un peu ivres de fatigue, on tiendra le siège tant qu’il faudra tenir le siège ». Comme Bruno Millienne, les députés de l’alliance présidentielle font le dos rond. Faute de majorité absolue, chaque mot, chaque article doit être négocié pour faire bouger les oppositions.

« Vous voyez quand même que la Nupes ralentit les débats de façon assez considérable en mettant des amendements complètement délirants. Ils veulent bloquer le travail parlementaire et donc les choses prennent un temps fou », pointe Laure Lavallée, députée du Rassemblement National (opposition, extrême-droite).

Pierre Dharréville, député communiste et membre de la Nupes (opposition, gauche), assume, lui, sa « guérilla parlementaire ». « On essaie tout simplement de faire notre travail, il faut que le gouvernement accepte que ses propositions soient discutées et amendées, on ne peut pas se contenter des mesures qui sont mises sur la table qui en réalité sont très très très insuffisantes », affirme-t-il.

La situation pousse le camp présidentiel à se remettre en question et à envisager une nouvelle méthode pour les prochains textes, selon Bruno Millienne : « Peut-être moins de textes, plus ciblés sur l’intérêt général, plus courts, avec moins d’articles, et surtout qu’on ait le temps de les travailler avant. »

Et surtout le temps de négocier en amont avec les oppositions. C’est d’ailleurs ce qui devrait occuper les députés au mois de septembre, les prochains textes de loi ne seront, en effet, présentés qu’au mois d’octobre.

