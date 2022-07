France: certaines villes coupent l'éclairage public la nuit pour faire des économies

Couper l'éclairage public pour faire des économies, c'est un discours qui revient de plus en plus avec la hausse record du coût de l'énergie.

Couper l'éclairage public pour faire des économies, c'est un discours qui revient de plus en plus avec la hausse record du coût de l'énergie, conséquence de la guerre en Ukraine et de l'inflation. Faire des économies, avec de la sobriété, c'est peut-être ça la solution dans de grandes villes comme Nantes ou Saint-Nazaire. Dans l'ouest de la France, chaque commune se pose des questions pour faire des économies, même si certaines ont une longueur d'avance.

C’est le cas de Saint-Nazaire : après une expérimentation lancée en 2018, quasiment toute la ville n’a pas d’éclairage public de minuit à 5h du matin, rapporte notre correspondant à Nantes, Matthieu Bonhoure.

« Les économies, on les a évaluées à l’époque à environ 1,25 million kilowattheures par an », affirme Christophe Cotta, l’adjoint au maire, en charge de l’urbanisme. Soit la consommation moyenne de 560 ménages par an. Mais au début, de nombreux Nazairiens avaient peur des cambriolages : « On sait que ce n’est pas le cas, poursuit Christophe Cotta, 80% des cambriolages se font en pleine journée, et ce n’est pas, en tout cas, l’extinction nocturne qui crée l’insécurité. »

Une mesure qui devrait être élargie

Cette insécurité est l’un des enjeux sur la métropole nantaise qui compte 24 villes et dont 20 coupent une partie de leur éclairage ; mais pas les plus grandes. « On nous a appris très jeunes à avoir peur du noir, dit Dany Joly, responsable de l’éclairage public à Nantes métropole. Quand vous parlez de couper l’éclairage à des citoyens : "bon, ok, c’est bien, mais pas chez moi", par exemple ».

Sauf que le budget explose, plus un million d’euros en une année, alors forcément, on se pose la question d’étendre les coupures d’éclairage public : « Il y a eu des tests de faits sur deux quartiers, déclare Dany Joly, on devrait passer à une vitesse un peu supérieure dans quelques mois. »

L’autre priorité est le changement pour des éclairages à LED, cela permet une baisse de consommation de 70 à 80% par lampadaire, selon Nantes métropole.

