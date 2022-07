France: le moral des ménages à la baisse pour le septième mois consécutif

Le moral des Français à l'épreuve de la crise. Selon les données de l'Insee publiées ce mercredi 27 juillet, la confiance des ménages baisse pour le septième mois consécutif avec un indicateur qui recule de deux points. Malgré un marché de l’emploi dynamique et 26 900 chômeurs en moins au deuxième trimestre, les Français sont déprimés.

Quand l'indicateur de la confiance des ménages se situe au-dessus de 100, cela signifie qu'ils ont confiance dans l'économie. A contrario, en dessous de cette barre, le score indique une défiance.

La statistique de juillet ressort à 80, preuve de l'inquiétude des Français. Pourtant, un autre indicateur, celui du chômage, affiche une bonne performance, à 7,3% de la population active en France (hors Mayotte). Selon les chiffres du ministère du Travail, le nombre de demandeurs d'emploi continue de reculer avec une baisse de 0,8% au deuxième trimestre, et de 15% sur un an.

Mais malgré ce résultat positif, les Français sont déprimés. Un paradoxe que nous explique Eric Delannoy, le président du cabinet Tenzing-Conseil : « On constate un décalage énorme, et c'est ce qu'indiquent ces chiffres, entre la perception d'une partie des Français et la réalité économique de ce qu'il se passe. Le discours anxiogène autour de l'inflation, qui était entretenu dans un climat politique qui est celui qu'on a connu, a laissé penser que l'inflation allait empêcher beaucoup de Français de consommer, qu'ils n'allaient plus pouvoir se nourrir à la fin du mois, plus pouvoir se déplacer en voiture et forcément cela atteint le moral des ménages... Alors que la réalité objective est que nous sommes en situation de plein-emploi, et que cette situation de plein-emploi fait que le chômage baisse, et que le reste, ce sont des frictions qu'il faut réussir à gérer. »

L’indice de confiance des ménages reste un baromètre important, il indique à court terme les intentions des Français en termes d'épargne et de consommation.

