France: juillet 2022 risque de battre le record de sécheresse d'il y a un demi-siècle

« Très probablement le mois de juillet le plus sec » depuis 1959 et le début des relevés : la France, où un nouvel incendie a parcouru ce mardi 26 juillet 650 hectares dans l'Hérault, affronte depuis des semaines une sécheresse qui a poussé les autorités à imposer des restrictions d'usage de l'eau dans 91 départements, un « record ».

« En moyenne sur la France, il est tombé huit millimètres de précipitations du 1er au 25 juillet », soit « un déficit énorme de précipitations », a indiqué à l'AFP Christian Veil, climatologue chez Météo-France. Conséquence : « le mois de juillet 2022 sera très probablement le mois de juillet le plus sec jamais enregistré » depuis 1959, selon l'agence météorologique.

Jérôme Nicolas, hydrogéologue au BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières au micro de notre journaliste Sylvie Koffi, ajoute : « Les conséquences pour les nappes d’eau souterraine sont la poursuite de la vidange, en fait la vidange des nappes se poursuit depuis plusieurs mois, donc compte tenu de la faible pluviométrie de ces dernières semaines, et avec la période la plus sèche jamais observée depuis 1958, la vidange va se poursuivre sur l’ensemble des nappes du territoire, ça va engendrer une diminution des niveaux ».

La situation va continuer à se dégrader, ce qui était déjà le cas ces derniers mois. Jérôme Nicolas, hydrogéologue Sylvie Koffi

La solution est bien entendu qu'il pleuve. « Les pluviométries estivales, même si elles ne rechargent pas les nappes parce qu’elles ne génèrent pas de pluie efficace, quand on parle de pluie efficace on parle de pluie qui va s’infiltrer en profondeur pour alimenter les aquifères et faire en sorte que le niveau de la nappe augmente, mais par contre ces pluies estivales permettent en fait d’apporter de l’eau en surface, à la végétation notamment, et limitent du coup les prélèvements et les sollicitations de la nappe par le biais des prélèvements en eau souterraine. »

Canaux et agriculture frappés de plein fouet

La circulation sur les fleuves et canaux est également très perturbée : la navigation est interrompue sur une partie du canal de Bourgogne et dans la région de Nancy, tandis que beaucoup de péniches sur le Rhin ne sont chargées qu'au tiers de leur capacité, pour ne pas racler le fond du fleuve.

L'agriculture est également très touchée. Joël Limouzin, en charge des risques climatiques à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), précise les enjeux au micro de Sylvie Koffi : « Les premières conséquences se sont déjà fait sentir dès le printemps, dès le mois de mai, où on a vu des températures déjà excessivement élevées, des périodes de pluie très faibles. (...) Nous avons du maïs qui est en grande souffrance, les tournesols même chose, avec cette amplification, avec la canicule, où on a eu deux phénomènes un peu au mois de mai, le mois de juin et surtout le mois de juillet, et on nous dit que ça reviendrait. »

Notre inquiétude est plus sur les prairies pour le monde de l’élevage, où là on n’a plus une seule prairie qui est capable de nourrir les animaux. Joël Limouzin, en charge des risques climatiques à la FNSEA Sylvie Koffi

Cette situation est très stressante pour les agriculteurs, qui ont des semaines voire des mois d'avance sur leurs récoltes. « On voit que même les cultures du maïs sont aujourd’hui complètement desséchées, on a les premières récoltes qui vont se faire fin de semaine alors qu’on va être quasiment avec un mois d’avance, on est vraiment très paniqué sur cette situation, et avec un manque d’eau important, y compris pour l’abreuvement des animaux, pour subvenir notamment à la population, donc c’est quand même une situation assez inédite pour 2022 », précise le représentant de la FNSEA.

La faune tire la langue elle-aussi, avec des points d'eau « qui se raréfient », forçant les animaux « à faire beaucoup plus de distance », ce qui augmente le « risque de collision sur une route » ou d'épuisement, s'alarme Jean-Baptiste Decotte, de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes.

