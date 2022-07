France: la vaccination contre la variole du singe augmente, mais trop doucement

reportage

En France, le gouvernement veut accélérer la campagne de vaccination contre la variole du singe. Après de nombreuses demandes des associations de lutte contre le Sida, un nouveau centre de vaccination est ouvert depuis ce mardi 26 juillet à Paris. Il est censé permettre au public cible d'obtenir un rendez-vous, mais de nombreuses personnes dénoncent les délais d'attente de parfois plusieurs mois.

Devant le centre de santé Edison de Paris, où une centaine d'injections sont administrées chaque jour, une affiche est collée sur la porte d'entrée : « Vaccination - variole du singe uniquement sur rendez-vous ». Il faut passer par une application, remarque notre journaliste, Stéphane Duguet.

Les yeux rivés sur son téléphone, Sylvain est agacé : « Vous tombez sur le centre Edison, on vous propose des rendez-vous de gynéco, de dermato, de ce que vous voulez, mais pas la vaccination. Il faut qu’on vous laisse rentrer pour que quelqu’un à l’intérieur vous explique le chemin internet pour faire, donc c’est extrêmement compliqué et je ne suis pas content du tout. »

Soulagements

Julien, lui, sort avec son certificat de vaccination. Après un mois de recherches, il a obtenu un rendez-vous « grâce à Twitter, et des gens qui l’ont relayé sur les réseaux, et ce nouveau centre vient d’ouvrir donc c’est parfait. »

À l'intérieur du centre, les doses s'enchaînent après un entretien avec un médecin. Entre deux piqûres, cet interne prend une pause : « Pour l’instant on ne manque pas de présence médicale et paramédicale, donc on est des médecins volontaires et des infirmières, on a tout l’effectif pour vacciner. Personnellement, j’avais déjà fait la vaccination Covid-19 l’été dernier donc j’ai voulu recommencer, ça permet de faire de la prévention sexuelle, ce qui est aussi un domaine intéressant. »

Une fois l'injection terminée, Pierre est soulagé. À cause de la variole du singe, il n'avait plus de relations sexuelles : « Je vais être encore calme pendant quinze jours et puis après, je vais pouvoir retrouver l’usage du fun, c’est le retour à la vie. »

Manque de créneaux

Les hommes et les personnes transgenres qui ont des relations sexuelles avec plusieurs partenaires sont concernés par cette campagne, tout comme les travailleuses et travailleurs du sexe. Mais alors que la France compte 10% des contaminations mondiales (plus de 1 700 cas), l'ouverture de ce centre ne suffit pas. Pour preuve, après quatre heures d'attente au cas où un rendez-vous se libère, Hans a fini par repartir : « J’ai essayé mais il n’y avait pas la possibilité de faire le rendez-vous. Si quelque chose arrive, ils m’appelleront. »

Jusqu'au 8 août, tous les créneaux de ce centre sont complets.

