Le pétrole au cœur de la visite du prince héritier saoudien en France

Non seulement la France s’abaisse, mais elle se compromet, c’est-à-dire que là, nous avons une personne qui incarne l’Arabie saoudite, et l’Arabie saoudite c’est un des États qui est le plus virulent contre l’homosexualité puisqu’il punit l’homosexualité de mort. C’est un des pays qui est le pire avec les femmes puisqu’elles ont un statut de mineures, c’est le pays aussi où on commandite des attaques et des assassinats de journalistes, c’est le cas de Jamal Kashoggi. On ferme les yeux sur tout ce que l’on défend en France juste pour avoir du pétrole. Et en fait, c’est extrêmement grave et c’est pour ça qu’il nous faut aller vers une transition énergétique, c’est pour ça qu’il nous faut des énergies renouvelables, c’est pour ça qu’il nous faut de la sobriété énergétique, parce qu’on ne peut pas travailler avec ces gens-là, on ne peut pas travailler avec ces pays-là, on ne peut pas se mettre dans la main de ces pays-là.