France: Campus Market, le marché de seconde main des étudiants

Acheter du matériel de seconde main est presque devenu une habitude chez les étudiants. Pour des raisons environnementales ou économiques, ils sont de plus en plus à se tourner vers la récupération. Une initiative s'est inspirée du phénomène : Campus Market, une association étudiante qui encourage les étudiants à recourir à la seconde main dans les universités et sur leur site internet.

Hermès fait des études d'ingénieur à Centrale-Supélec. Lorsqu'il est arrivé dans sa colocation de Gif-sur-Yvette, l'appartement n'était pas meublé, explique-t-il à notre journaliste Tom Malki. « C'était du lino gris sur des murs blancs, pas du tout accueillant. Une association de l'école a organisé avec Campus Market une vente de meubles sur le campus directement. On y a trouvé un meuble télé à mettre dans le salon. »

Aliénor Quelennec a aussi eu recours à Campus Market pour trouver son vélo. Cette étudiante lilloise ne jure que par la récupération. « Mes vêtements, par exemple, c'est quasiment que de la seconde main. Avant j'achetais beaucoup de vêtements neufs et maintenant j'essaie de faire que de la seconde main depuis trois ans ».

Ce projet, né à Lille, souhaite s'étendre en région parisienne. Les fondateurs de l'association, Paul Celerier et Elsa Tossé, sont convaincus que leur initiative peut fonctionner. Le premier explique : « Visiblement, il y a des étudiants qui essayent de vendre mais qui n'y arrivent pas. Ou juste qui ne prennent pas le temps de le faire. On vient collecter à domicile, on garde les meubles et après on les revend à bas prix au moment où les étudiants en ont besoin ». La cofondatrice ajoute : « Notre sensibilité première c'était l'environnement et on s'est vite rendu compte que ça avait un gros impact aussi social ».

Un sondage IFOP révèle que 9 jeunes sur 10 ont déjà acheté un produit de seconde main et qu'un tiers d'entre eux prévoient de poursuivre ce mode de consommation.

