France: la rogne des petits actionnaires à l'assemblée d'Orpea

Les actionnaires d'Orpea, le groupe numéro un mondial des maisons de retraite médicalisées, se sont réunis à Paris jeudi matin 28 juillet. C'est la première fois que le conseil d'administration et les actionnaires se rencontrent depuis la sortie du livre Les Fossoyeurs, du journaliste Victor Castanet, qui dénonçait la maltraitance des résidents en EHPAD de l'entreprise et des détournements d'argent. De nombreuses plaintes ont depuis été déposées par des familles de victimes.

Lors de cette assemblée, les actionnaires ont voté le renouvellement de quatre membres du conseil d'administration et validé l'arrivée de Guillaume Pepy, l'ancien patron de la SNCF, à la présidence d'Orpea.

Devant le bâtiment vitré, protégé par deux agents de sécurité, les derniers actionnaires sortent de l’assemblée générale, relate notre journaliste Stéphane Duguet.

Ce détenteur de 147 actions porte une barbe blanche et un t-shirt noir, il n’a plus beaucoup de dents et son hospitalisation dans une clinique Orpea ne s’est pas bien passée : « J’avais demandé du haché on m’a mis du mixé, la pâté c’est exactement ce qu’on donnait à manger aux canards quand j’allais à la campagne, moi j’ai considéré que j’ai été mal traité parce qu’on ne me donnait pas à bouffer. » Il espère que le nouveau conseil d'administration mettra fin aux maltraitances et aux détournements d'argent.

Bruno Orlando, actionnaire lui aussi, est sceptique. « Ce sont des belles paroles, maintenant je préfère les actes, déjà une remontée de l’action, ça serait déjà bien, et en même temps les soins, les vérifications permanentes dans les établissements. »

J'espère que le fisc va mettre à poil l'ancien directeur et la voyoucratie en col blanc !

L'actionnaire de 75 ans est très remonté contre l'ancienne direction qu'il tient pour responsable. « Ils ont été pris la main dans le sac donc j’espère que le fisc va mettre à poil l’ancien directeur et la voyoucratie en col blanc ! »

Pendant la réunion, la salle était à moitié vide. Ce n'est pas un hasard pour cette détentrice de 99 actions, qui a pourtant eu du mal à entrer. « Il y a combien d’actionnaires qui ont été chassés ! Déjà, ils ont fait du barrage, parce qu’ils voulaient limiter, ils avaient peur que des gens viennent trop râler, en colère, c’est ce qu’ils font chaque fois qu’il y a des problèmes avec des sociétés, c’est inacceptable. »

Même si une action vaut aujourd'hui 22 euros contre 80 il y a sept mois, pas question pour ces actionnaires de revendre leurs parts.

