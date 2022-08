France: le Sénat acte la suppression de la redevance audiovisuelle

Après l’Assemblée nationale, le Sénat a voté cette nuit la suppression de la redevance audiovisuelle, dans le cadre des mesures de soutien au pouvoir d’achat. Cet impôt payé par une partie des foyers français permet de financer plus de 85% des médias publics comme RFI.

C’était une promesse de campagne d’Emmanuel Macron, c’est désormais chose faite. Après l'Assemblée nationale il y a dix jours, le Sénat a adopté la suppression de la redevance audiovisuelle par 196 voix contre 147 la nuit dernière. Les débats ont été nourris au Palais du Luxembourg, notamment parce que la mesure soulève des inquiétudes sur le financement futur de l'audiovisuel public français. Mais le résultat était attendu puisque cette mesure a récolté le soutien de la droite et de l’extrême droite.

À gauche et au centre au contraire, les sénateurs reprochent au gouvernement d'affaiblir l'audiovisuel public et de remettre en cause son indépendance. Pour remplacer cette redevance, le gouvernement prévoit de consacrer une partie de la TVA au financement des médias publics, pour un montant d'environ 3,7 milliards d'euros. Une solution temporaire, prise dans la précipitation, dénoncent des sénateurs de tous bords. Alors LR a fait adopter un amendement qui sanctuarise cette solution de remplacement jusqu'au 31 décembre 2024. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal s'en est remis à la « sagesse » du Sénat sur ce point.

D'un montant de 138 euros en métropole et de 88 euros outre-mer cette année, la redevance a rapporté 3,2 milliards d'euros sur les 3,8 milliards versés à l'audiovisuel public. Que se passera-t-il après le 31 décembre 2024 ? Comment les médias publics seront-ils financés ? C'est l'incertitude. Et l'audiovisuel public pourrait aussi voir son fonctionnement bouleversé. C'est notamment ce que veut la droite, qui réclame une réforme en profondeur.

Mais cette mesure pourrait aussi attirer l'attention du Conseil constitutionnel. Il pourrait éventuellement s'opposer à sa mise en œuvre s'il la juge contraire au principe d'indépendance des médias.

