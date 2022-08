Le Figaro et L'Équipe portent plainte contre Apple et son App Store

Le logo de l'App Store. AP - Patrick Semansky

En France, les journaux Le Figaro et L’Équipe et d'autres éditeurs de contenus en ligne ont porté plainte contre Apple et son monopole, lundi 1er août. Dans leur plainte déposée auprès du tribunal fédéral d'Oakland, en Californie, ces médias reprochent à la marque à la pomme de n’offrir qu’une seule possibilité à ses utilisateurs d'accéder à des applications : l'App Store.