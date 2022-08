France: Élisabeth Borne annonce la création d'un fonds et d'un «ambassadeur aux droits LGBT+»

La Première ministre Élisabeth Borne a visité ce jeudi matin 4 août un centre d'accueil pour personnes LGBT+ d'Orléans pour commémorer le quarantième anniversaire de l'abrogation des discriminations entre les relations hétérosexuelles et homosexuelles. Une façon pour la cheffe de l'exécutif de clarifier définitivement la position du gouvernement en matière de droits LGBT, après la polémique suscitée par les propos jugés homophobes de Caroline Cayeux, sa ministre des Collectivités territoriales.

« Il y a 40 ans à peine, on pouvait encore, en France, être condamné pour homosexualité. » La Première ministre souligne les progrès depuis la fin de la répression de l'homosexualité en 1982, date à laquelle ont été abrogées les dernières dispositions discriminatoires qu'avait introduit le régime de Vichy dans le code pénal. Parmi les avancées, le PACS, le mariage pour tous et plus récemment, sous le quinquennat Macron, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et l'interdiction des thérapies de conversion, rappelle notre envoyée spéciale Lucile Gimberg.

Mais Elisabeth Borne le dit elle-même : « La bataille des mentalités n'est pas encore gagnée » et les haines perdurent : « c'est à cause d'elles que certains croient qu'il est plus sûr de se cacher, que des enfants sont encore rejetés par leurs propres familles, que le suicide est un fléau chez les jeunes LGBT+ », affirme la Première ministre lors de sa visite du GAGL45, le Groupe d'action gay, lesbien du Loiret.

40 ans après la dépénalisation de l'homosexualité, les personnes LGBT+ sont encore victimes de discriminations et de violences. Au centre LGBT+ d’Orléans, je le dis avec force : nous continuerons le combat pour que chacun soit libre d'aimer qui il veut. pic.twitter.com/mPCmR9UW7F — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) August 4, 2022

L'ancienne socialiste promet un fonds de trois millions d'euros pour créer dix centres d'accueil supplémentaires, afin qu'il y ait au moins deux centres dans chaque région de l'Hexagone et un centre au moins dans chaque région d'outre-mer, ainsi que la nomination d'un ambassadeur aux droits LGBT+ « avant la fin de l'année ».

Cet ambassadeur « coordonnera l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la protection contre les discriminations et la promotion des droits LGBT+ et portera la voix de la France », indique Mme Borne, notamment pour défendre « la dépénalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité ».

Faire oublier l'affaire Cayeux

Ce déplacement visait aussi à clore l'affaire Caroline Cayeux, ministre des Collectivités territoriales, qui avait provoqué un tollé mi-juillet, notamment pour avoir désigné les homosexuels par la formule « ces gens-là ».

La cheffe du gouvernement déplore « des expressions blessantes » mais réaffirme son soutien à sa ministre. « La personne qui a pu tenir ces propos a eu l'occasion de présenter ses excuses. Il n'y a aucune ambiguïté sur l'engagement sur tous les membres de mon gouvernement qui portent la même vision d'une société progressiste. » Des excuses insuffisantes pour certains dans l'opposition qui réclament toujours la démission de la ministre.

Au sujet de la proposition de loi portée par le sénateur PS Hussein Bourgi, qui demande réparation pour les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982, la Première ministre a dit qu'elle « l'entendait » et qu'elle allait la « regarder ».

« Ça n'est pas un sujet simple de savoir comment on répare des blessures qui ont pu être apportées en raison de discrimination », observe-t-elle, en considérant « important, déjà, d'acter que l'introduction de discrimination dans le droit avait été une faute, et de saluer et de commémorer l'abrogation de ces dispositions ».

