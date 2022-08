France: malgré des divergences, la Nupes tient la route

Le ministre français de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire s'adresse aux députés lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris le 19 juillet 2022.

La Nouvelle union populaire écologique et sociale, la Nupes, créée à l'initiative de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon pour les dernières législatives, après un mois et demi de mandature, semble avoir tenu le coup, même si elle a aussi déjà laissé apparaître quelques divergences.

Publicité Lire la suite

Ses opposants la qualifiaient d'union opportuniste vouée à l'implosion. L'insoumis Alexis Corbière lui prédit lui plutôt un destin présidentiel. « Contrairement à tout ce qui était annoncé, la Nupes vit, la Nupes vivra... Je pense qu’en 2027 nous pouvons l’emporter », assure t-il au micro de Pierre Olivier, du service politique

Mais derrière l'union affichée, des divergences aussi notamment sur le style. Si La France Insoumise opte pour l'opposition conflictuelle avec l'exécutif, l'écologiste Julien Bayou préfère la mesure et ne rejette pas l'idée de compromis sur le fond. « Je suis prêt à faire des compromis, en tout cas je peux vous dire que c’est la position écologiste. On a notre propre culture, stratégie, manière de faire vivre nos priorités. »

Des stratégies différentes comme lorsque les écologistes sont les seuls à demander la suspension d’Éric Coquerel, accusé d'agression sexuelle. Le député LFI de Seine-Saint-Denis, élu en juin à la présidence de la commission des Finances de l'Assemblée, un poste stratégique réservé à l'opposition, est visé depuis la mi-juillet par une enquête pour harcèlement et agression sexuelle.

Ou encore quand six parlementaires socialistes s'abstiennent de voter la motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, poussée par LFI, le 11 juillet. Des divergences, mais pas de fracture assure le communiste Pierre Dharéville. « On fait un travail de convergence, donc il y aura des moments où on sera complètement d’accord, d’autres où il y aura des nuances, ce n’est pas grave. »

Parfois plus qu'une simple nuance néanmoins. Fin août, chacun des quatre partis qui composent la Nupes organisera sa propre université d'été, et la journée commune souhaitée par les Insoumis est encore loin de faire le plein.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne