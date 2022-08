Sécheresse en France: restrictions et contrôles se multiplient

En France, alors que 93 départements sont concernés par une alerte pour la sécheresse depuis le 2 août, les contrôles des restrictions d'eau atteignent des records.

4 000 contrôles ont déjà été menés sur l'ensemble du territoire par l'office français de la biodiversité (OFB) avec la police de l'eau. L’objectif ? Faire respecter les restrictions sur la consommation de l’eau imposée à la population à cause de la sécheresse qui frappe le pays.

« En général, ça se fait de manière assez visuelle, quelqu’un qui lave sa voiture, qui irrigue ou qui arrose alors que ce n’est pas autorisé, que ce soit sur une exploitation agricole ou un stade municipal, etc, ce genre de chose est assez visible donc il n’y a pas d’irruption dans des propriétés privées, mais il y a plutôt des observations et dès lors qu’il y a constatation d’une infraction, il peut y avoir une procédure dressée », explique à RFI Loïc Obled en charge de la police, de la connaissance et de l'expertise et connaissance à l'OFB.

En cas d’infraction, la sanction peut aller du simple rappel à la loi à une amende de 5e classe, pouvant atteindre 1 500 euros. Mais l’idée, « c’est plutôt de sensibiliser d’abord », selon M. Obled. Il faut « avertir, faire comprendre la réglementation, expliquer les enjeux et ensuite, effectivement, procéder à des contrôles ». Environ 200 procédures ont été initiées depuis le début de la saison, ajoute-t-il.

4 000 contrôles depuis le début de l'été, 400 en 2021

Par rapport à l’année dernière, le nombre de contrôle a été multiplié par 10. Et pour faire face à cette charge accrue de travail, la police de l’environnement cible des secteurs prioritaires. « Il y a des territoires dans lesquels il y a une pression sur l’eau avec le secteur industriel, parfois avec le secteur touristique, parfois avec le secteur agricole, et c’est en fonction de chacune de ces spécificités territoriales que le préfet définit la priorisation évidemment des usages, et donc les restrictions », détaille Loïc Obled.

La stratégie est donc adaptée à chaque territoire mais en général, dans toute la France, la consommation personnelle d’eau potable pour des besoins sanitaires ou alimentaires est autorisé. L’autre priorité, c’est le domaine agricole et « de nourrir et d’arroser le bétail ». D’autres usages peuvent donc être rendus plus difficile mais « ils doivent s’accommoder avec un peu moins d’eau », selon le membre de l’OFB. « Cet équilibre est très difficile à trouver et il est fait au cas par cas, chaque préfet décide en fonction des enjeux territoriaux », conclut-il.

En fonction du niveau d’alerte du département, les préfets peuvent prendre diverses mesures. Les moindres restrictions sont des limitations de la consommation d’eau, mais dans les départements les plus touchés, le niveau de sécheresse peut amener à une de plus stricte décisions comme l’interdiction totale d’arroser son jardin, de remplir une piscine ou encore de laver sa voiture. La fermeture des fontaines publiques ou les prélèvements d’eau à des fins agricoles peuvent aussi être décidés. Face à une sécheresse d’ampleur, tout est bon pour économiser l’eau.

