Climat: en France, les abeilles aussi souffrent de la chaleur et de la sécheresse

Les abeilles aussi souffrent des chaleurs extrêmes de cet été. Dans les Landes, au sud-ouest de la France, plusieurs ruches ont été détruites dans les récents incendies. Ailleurs, la sécheresse les oblige à parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un point d'eau, fragilisant le métabolisme de toute la colonie. Moins d'eau, c'est aussi moins de fleurs, moins de nectar et donc moins de miel pour les apiculteurs.

Nous sommes dans le Loiret, à quelques kilomètres au sud de la capitale. Dans le jardin de Marc Reynol, apiculteur de Chécy, à côté d'Orléans, une trentaine de ruches semblables à des boîtes aux lettres colorées sont posées à l'ombre d'un séquoia.

« Avant toutes les ruchers étaient bien au soleil, nous explique Marc Reynol, mais aujourd'hui on cherche des emplacements à l'ombre pour passer les mois de juillet-août. Là elles sont bien, elles ont eu du soleil et de l'ombre ». Une ombre nécessaire quand les températures extérieures montent au dessus de 30° à l'ombre.

Les abeilles ont aussi besoin d'eau à proximité des ruches pour éviter de se fatiguer à parcourir de longues distances, or, aux alentours, rares sont les points d'eau qui ne sont pas à sec... « On prévoit tout : une grande bassine d'eau d'environ 100 litres que je remplis au moins une fois par semaine, poursuit Marc Reynol. A la surface, plein de bouchons pour éviter qu'elles se noient. »

Pas d'eau et donc pas de fleurs non plus. Sur les routes du Loiret, c'est désormais tristement vers le sol et non fièrement vers le soleil que les tournesols penchent leur tête. Michel Cambier, apiculteur lui aussi, n'a pas pu y nourrir ses abeilles. « Moi je n'ai pas de miel au tournesol : quand dans les champs il n'a pas pas plu ou que les plantes ne sont pas arrosées, forcément les graines et les tiges sont très sèches » Tant les cultivateurs que les apiculteurs sont perdants car pas de fleur, pas de nectar et donc pas de miel : au-dessus de 35°C, le processus de photosynthèse ne se fait pas, la plante ne peut donc plus produire le nectar et n'est donc pas butinée.

Les saisons sont avancées, ça veut dire que les ruches ont intérêt à être fortes en sortie d'hiver Michel Cambier, apiculteur dans le Loiret Amélie Beaucour

Après le frelon asiatique en 2020 et le gel destructeur de l'hiver 2021 qui a tué les abeilles de Michel Cambier, le climat et ses dérèglements s'en prennent une nouvelle fois aux pollinisateurs.