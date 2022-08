Conditions de vie dans en prison: le ministère français de la Justice à nouveau condamné

Le ministère de la Justice français est à nouveau condamné à améliorer les conditions de vie des détenus de la prison de Toulouse-Seysses. Les avocats du barreau de Toulouse et l'Observatoire international des prisons avaient saisi le tribunal administratif fin juillet. Ils demandaient que l'État respecte les premières injonctions du tribunal concernant la qualité de vie des détenus. Il ne les avait respectées que partiellement.

Des détenus avec du papier toilette dans les oreilles pour se protéger des cafards, des toilettes en panne ou encore une mauvaise prise en charge médicale, voilà ce qui a amené l'Observatoire international des prisons et le barreau de Toulouse à saisir à nouveau le tribunal administratif.

Selon sa décision, le ministère de la Justice n'a pas respecté trois des onze injonctions qui lui avaient été adressées. Pour Pierre Dunac, bâtonnier du barreau de Toulouse, c'est un constat partagé par l'administration de la prison de Toulouse-Seysses : « Ce n’est pas l’administration de la prison qui obère les conditions de vie de ses propres détenus. A un moment donné, il y a un certain nombre de moyens à mettre en œuvre, des décisions à prendre, et ces décisions elles ne sont pas prises à l’échelon d’un établissement, elles sont prises au-dessus. »

Avec cette décision, il espère que le ministère de la Justice mettra les moyens. Mathieu Quinquis l'espère aussi. Il est président de la section française de l'Observatoire international des prisons.

« Le juge administratif confirme que l’administration ne peut pas seulement se laisser condamner, dit-il. Il y a aujourd’hui 72 000 personnes détenues qui sont exposées à des risques de traitement inhumain et dégradant et je crois qu’un pays comme la France ne peut pas le tolérer, et ne doit pas le supporter. »

Le président de l'OIP considère que la décision du tribunal est trop conciliante avec l'État. L'association n'exclut pas de faire appel.

