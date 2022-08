France: la (rude) rentrée parlementaire s'achève, rendez-vous en octobre

Rude rentrée parlementaire pour les députés élus en juin 2022 avec une session extraordinaire en juillet et des débats qui se sont prolongés parfois tard dans la nuit. La rentrée est prévue pour le 3 octobre prochain. © reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En France, ça sent les vacances pour les députés. Le travail parlementaire va s'arrêter à l'Assemblée nationale le 7 août, après un mois de juillet particulièrement intense qui a marqué les corps et les esprits. Les débats au Palais Bourbon, notamment autour du projet de loi sur le pouvoir d'achat, ont été acharnés et ont souvent duré jusque très tard dans la nuit. Un baptême du feu particulièrement rude pour les nouveaux députés.