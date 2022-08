France: malaise à gauche après les propos de Jean-Luc Mélenchon sur Taïwan

La visite de Nancy Pelosi à Taïwan s'invite dans la vie politique française. Tout est parti d'un message posté par Jean-Luc Mélenchon sur son blog, dans lequel il assure qu'il « n'y a qu'une seule Chine et Taïwan en est une composante à part entière ». Une vision qui sème le trouble à gauche, au sein de la Nupes et des ténors de l'alliance qui se démarquent publiquement.

Branle-bas de combat à gauche, alors que la torpeur estivale s'empare doucement des politiques. Depuis 48 heures les réactions s'enchaînent sur les réseaux sociaux. Objectif : ne pas être associé au post de Jean-Luc Mélenchon sur la Chine et les conséquences de la visite de Nancy Pelosi. « Quels que soient l’ampleur et le niveau des critiques qui peuvent être adressées au gouvernement chinois, nous devons refuser de cautionner la guerre à la Chine pour satisfaire les vues des USA sur Taïwan », écrit le leader des Insoumis.

Ce sont les écologistes les plus virulents, qui sont allés jusqu'à publier un communiqué, vendredi 5 août, pour se démarquer de la position du chef de file des Insoumis. Julien Bayou dénonce face caméra le cynisme du 3e homme de la présidentielle et ajoute : « quand on est attaché à la démocratie, on l'est partout tout le temps et en tout point ».

Pas en reste, Yannick Jadot apporte sa pierre à l'édifice. « Une seule Chine c'est une seule dictature », écrit l'eurodéputé, ciblant Jean-Luc Mélenchon.

Dans l'attente que la polémique passe...

Seule Sandrine Rousseau fait entendre une voix un peu plus singulière chez les Verts. « La surenchère ne sera jamais la bonne », écrit la députée de Paris sans que l'on sache si elle fait référence à la visite de Nancy Pelosi ou à la position du leader Insoumis.

Les socialistes aussi prennent leurs distances. Leur chef Olivier Faure estime dans un tweet que si la visite de Nancy Pelosi est discutable, « la volonté des Taïwanais de vivre en démocratie ne l'est pas ». Le sénateur David Assouline, lui, fait mine de s'interroger sur la réelle provocation, la visite officielle de la cheffe de la Chambre des représentants ou le billet de Jean-Luc Mélenchon ?

Enfin du côté des Insoumis, on fait le dos rond en attendant que la polémique passe, à la faveur de la pause estivale.

L’opportunité de la visite de N.Pelosi à #Taïwan est discutable, la volonté des taïwanais de vivre en démocratie ne l’est pas. — Olivier Faure (@faureolivier) August 5, 2022

