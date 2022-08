Combats de coqs: une nouvelle pétition pour interdire la pratique en France

Un combat de coq (Image d'illustration). Getty Images/EyeEm - Made Gede / EyeEm

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Une pétition en ligne pour « l'interdiction des combats de coqs dans le Nord, le Pas-de-Calais et dans les DOM-TOM » et la fermeture des bâtiments où sont organisés ces combats, les gallodromes, a recueilli plus de 20 000 signatures.