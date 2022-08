France: les abandons de chats se multiplient à la SPA

La Journée internationale du chat se tient chaque année le 8 août. Après 2021, année record avec plus de 12 800 animaux abandonnés, l'association remarque cet été que ses refuges n'ont jamais été aussi pleins. Dans ses refuges, la SPA a de plus en plus de chats. C'est près de deux tiers des animaux qu'ils recueillent chaque année.

Plus de 30 000 chats ont trouvé refuge à la SPA l'année dernière... Cet été, ils sont encore très nombreux... Résultat de l'arrêt des stérilisations pendant les confinements. « Un couple de chats en quatre ans peut avoir jusqu'à 20 000 descendants. Donc, on a eu des portées de chats en très très grand nombre que les gens découvrent dans leur garage, dans leur sous-sol, dans leur grenier, qui ne sont pas des abandons au sens juridique du terme », raconte Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA. « Les gens nous les amènent, parce que quand vous avez huit ou dix petits chats dans votre garage, évidemment vous ne les gardez pas. Donc, ils les amènent à une association de protection des animaux. »

Les 63 refuges et maisons de la SPA sont déjà saturés, alors même que l'été n'est pas terminé, avec 8 818 chiens et chats, mais aussi quelques rongeurs, chevaux et animaux de ferme, en attente d'adoption, a indiqué l'organisation de défense des animaux mercredi à l'AFP. Elle en comptabilisait 8 225 à la même période l'an dernier, soit une hausse de 7% de prise en charge. La SPA note un léger reflux des abandons (-3%) par rapport à 2021, qui avait été une année record, mais les établissements ne désemplissent pas.

Un chat se repose dans une cage à la suite d'une opération, avant d'être proposé à l'adoption au refuge pour animaux SPA en août 2018. AFP - JOEL SAGET

Trouver des solutions aux abandons massifs

Sur l'ensemble de ces chats, la moitié sont des chatons. Qu'il faut biberonner, nourrir et surtout surveiller. Et quand il n'y a plus de places dans les refuges, il faut trouver d'autres solutions.

« Il y a deux mesures palliatives : une qui est celle de dire aux gens "écoutez, on ne peut pas vous prendre les animaux tout de suite". Et surtout, nous avons recours à des familles relais, ce qui nous permet de les garder chez des gens de bonne volonté, et ensuite de les proposer à l'adoption au mois de septembre quand la situation sera moins tendue ».

Pour aider les refuges indépendants qui accueillent des chats et des chiens abandonnés, la Fondation 30 Millions d'Amis a de son côté versé cet été plus de 1,35 million d'euros à 214 établissements répartis sur toute la France, qui ont « plus que jamais besoin de notre aide », explique Reha Hutin, présidente de la fondation, citée dans un communiqué.

Sans l'aide de ces petites structures, les animaux « livrés à eux-mêmes, amenés en fourrière, risquent l'euthanasie sous huit jours si leur maître ne les réclame pas », rappelle Mme Hutin. « Malgré les campagnes de sensibilisation des ONG de protection animale, les acquisitions coup de cœur de chiens et de chats se soldent, chaque été, par des abandons toujours trop nombreux », déplore-t-elle.

Selon la fondation, 79 animaux sont recueillis en refuges pour 50 places disponibles en moyenne. Ils seraient entre 50 000 et 80 000 animaux en attente d'un nouveau maître. Pour rappel : l'abandon d'un animal est passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

[1/2] En cette journée internationale du chat, journée dédiée au bien être de nos amis félins, nos pensées vont vers nos plus de 8 100 chats et chatons abandonnés depuis le début de l’été. pic.twitter.com/1jYEruX7Wm — La SPA France (@SPA_Officiel) August 8, 2022

