Nouvelle-Calédonie: la version papier du journal «Les Nouvelles calédoniennes» va disparaître

En Nouvelle-Calédonie, c'est la fin du journal en papier... Le seul quotidien de l'île, Les Nouvelles calédoniennes, ne sera plus accessible qu'en version numérique à partir du 1er janvier 2023,

Un journal en papier pour démarrer la journée est presque devenu un luxe. Le seul journal néo-calédonien jette à son tour l'éponge.

Les Nouvelles calédoniennes, fondées en 1971 et rachetées en 1987 par l'ancien patron de presse, Robert Hersant, connaissent des difficultés financières depuis au moins une dizaine d'années. La faute, d'après le directeur du groupe Melchior (trio d'actionnaires locaux au groupe Hersant) à un doublement du prix du papier et à la chute des recettes publicitaires.

Le ministère des Finances a donné un coup de main pour trouver de nouveaux investisseurs en métropole ou dans la région mais les recherches ont été vaines. En avril 2021, Les Nouvelles calédoniennes est placé en procédure de sauvegarde... La faute, d'après le directeur du groupe Melchior, à un doublement du prix du papier (passé de 500 euros la tonne à plus de 800 euros en métropole engendrant surcoûts et difficultés d’approvisionnement pour les éditeurs), et à la chute des recettes publicitaires...

Le journal restera disponible en version numérique, et promet de se diversifier en proposant notamment un magazine hebdomadaire pour les abonnés. mais cette nouvelle stratégie, dont la rédaction a été informée la semaine dernière, va entraîner la fermeture d'une des deux imprimeries du groupe Melchior, qui possède aussi une radio, un titre gratuit, des magazines et qui emploie environ 145 personnes. Selon la chaîne Nouvelle-Calédonie la 1ère, seuls cinq des 22 salariés de la rotative seront reclassés.

Une disparition du journal physique qui est loin d'être une exception. Le journal papier disparaît petit à petit partout dans le monde, au profit du numérique.

(avec agences)

