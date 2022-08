Attentat de la rue des Rosiers à Paris: 40 ans après, les victimes attendent un procès

Le 9 août 1982, des hommes armés ont attaqué un restaurant juif de la rue des Rosiers à Paris, faisant six morts et 22 blessés. AFP PHOTO / JACQUES DEMARTHON

Texte par : RFI

Il y a 40 ans, un commando de terroristes attaquait un restaurant casher, rue des Rosiers, à Paris, faisant six morts et de nombreux blessés. Toute la lumière n'a pas été faite sur l'affaire et les victimes et leurs familles demandent à la justice française d’avancer.