Incendies en France: les pompiers en difficulté dans les contreforts du massif de la Chartreuse

Partout en France, des incendies continuent de se déclarer : en Bretagne et en Dordogne, ou encore en Isère, dans le massif montagneux de la Chartreuse. Les pompiers luttent contre les flammes depuis vendredi après-midi au-dessus de la ville de Voreppe, près de Grenoble, où 90 hectares ont brûlé. La sécheresse complique plus encore que d'habitude le travail des pompiers.

C'est la foudre qui a enflammé le massif montagneux de la Chartreuse. La forêt qui brûle est inaccessible pour les soldats du feu parce que le terrain est vertical. Mais ils s'adaptent.

« On ne peut pas faire de l'attaque directe et engager des personnes puisque c'est vertical et que je vais envoyer des gens qui sont encordés, nous explique le colonel Bertrand Cassou, directeur départemental adjoint des pompiers de l'Isère, joint par Stéphane Duguet, du service Société. Et on ne peut pas non plus faire attaquer les avions puisque les avions ne peuvent pas larguer de côté. On est obligé d'attendre le feu sur certains endroits. »

L'incendie continue d'avancer sur Voreppe !



Les sapeurs-pompiers protègent les abords des maisons, le feu est à seulement quelques mètres des habitations.

Les évacuations se poursuivent et plusieurs routes sont fermées. pic.twitter.com/gLba5OV2ei — Météo Grenoble (@MeteoGrenoble38) August 8, 2022

L'autre complication pour les 308 pompiers mobilisés est la sécheresse. « On a des végétaux qui d'habitude ne s'enflamment pas et aujourd'hui ont tendance à partir rapidement dans le feu et à jouer un rôle dans la propagation », décrit le colonel Bertrand Cassou.

Crainte d'un incendie de longue durée

Les pompiers ont en tête l'incendie du Néron... un sommet du même massif montagneux. Il a brûlé pendant un mois en 2003. Trente jours durant lesquels il n'avait pas plu. « L'incendie sera éteint quand il y aura vraiment les premières pluies, parce que c'est vraiment la pluie qui pourra éteindre les endroits inaccessibles. Donc s'il ne pleut pas d'ici à 30 jours, le feu continuera, craint le colonel. Il restera toujours des réinflammations possibles et on sera toujours amené à se déplacer régulièrement sur ce feu. »

Pour tenter de stabiliser l'incendie, les hélicoptères des pompiers ont déjà largué plus de 130 000 litres d'eau sur la montagne.

♦ De nombreux incendies dans le reste de la France Un incendie à la lisière de la Lozère et l'Aveyron avait « consumé » au moins 700 hectares mardi matin, sans faire de blessé, mais entraînant l'évacuation de quelque 1.200 personnes, selon la préfecture de l'Aveyron. Parti en fin de journée lundi du Massegros, en Lozère, l'incendie, déclenché par un engin agricole, s'est ensuite étendu à Mostuéjouls, en Aveyron. En Bretagne, un incendie a lieu près de la presqu'île de Quiberon durant le week-end, tandis qu'un autre avait lieu dans le département du Finistère, la plupart des feux « sont fixés » après avoir détruit 290 hectares depuis samedi, a indiqué dans la soirée la préfecture dans un communiqué, sauf un site près de Brasparts où 160 pompiers étaient toujours sur place.

