Reprise d'un incendie en Gironde: 6000 hectares brûlés et des milliers d'évacués

Un mois presque jour pour jour après le début du gigantesque incendie dans le sud-ouest de la France, le feu a repris avec vigueur depuis mardi après-midi.

Le feu a progressé toute la nuit. En quelques heures, l'incendie galopant sur le sud-est de Landiras a dévoré plus de 5 000 hectares de forêts sur différents secteurs entre la Gironde et les Landes. C'est un « feu majeur », « beaucoup plus virulent et rapide » cette nuit qu'en juillet, a décrit le contrôleur général des sapeurs-pompiers locaux, Marc Vermeulen.

L'avancée des flammes a entraîné dès la soirée de mardi l'évacuation préventive de 6 000 personnes entre les deux départements « et il est probable que le chiffre s'alourdisse », a prévenu le préfet délégué du département de la Gironde, Martin Guespereau. Comme en juillet, des salles communales ont recueilli les habitants qui ont dû quitter leur domicile. Avec une certaine lassitude. « Ce sont des situations très difficiles pour des personnes qui ont déjà été évacuées en juillet au moment où le feu d'à-coté avait pris », a souligné le préfet délégué de la Gironde.

Si ça se rapproche... Vous savez, la forêt, ici, elle est dense. Elle est très dense. Face à l'avancée du feu dans les Landes, les gendarmes évacuent les habitants de Saugnac-et-Muret Matthieu Bonhoure

Ce feu de Landiras, à 40 km au sud de Bordeaux, qui a ravagé en juillet près de 14 000 hectares de forêt, sans faire de victimes, n'a « jamais été déclaré éteint » et était placé sous une surveillance constante. Il a repris de plus belle mardi après-midi à la faveur d'une « météo extrêmement défavorable » causée « par les canicules, sécheresse de l'air, sécheresse de la végétation », entre autres, a expliqué le préfet. Le feu a par ailleurs détruit 16 maisons, sans faire de blessé, sur plusieurs secteurs de la commune de Belin-Béliet où une opération d'évacuation d'environ 2 000 personnes était en cours.

La Première ministre Elisabeth Borne doit se rendre en Gironde ce jeudi avec le ministre de l'Intérieur. En déplacement dans le département de l'Aveyron (sud), sur un autre front d'incendies, Gérald Darmanin a fait part ce mercredi « de grandes suspicions que le feu qui a repris soit le fait d'incendiaires ». « Ce matin, il y a eu huit feux, entre 8h et 9h, qui ont démarré à quelques centaines de mètres d'intervalle, alors que c'est tout à fait inhabituel », a précisé le ministre, rappelant que « neuf feux sur dix sont d'origine (humaine) criminelle ou involontaire ». Face à la reprise « violente » de ces feux, le ministre a annoncé le renforcement des moyens qui comprennent désormais « plus de 1 000 sapeurs-pompiers, 9 avions et de deux hélicoptères bombardiers d'eau ».

La France, et particulièrement l'Ouest, est de nouveau touchée mercredi par un épisode de canicule, dont le pic est attendu en fin de semaine, selon le prévisionniste Météo-France. Juillet 2022 a été le mois des tristes records en France : le deuxième mois le plus sec jamais enregistré dans le pays, après mars 1961, et celui des surfaces incendiées.

Des feux gigantesques dans le monde entier Les feux ne concernent plus simplement les pays habitués à ces situations extrêmes. Cette année, des pays de l'est de l'Europe ont connu des incendies inédits. Cela a été le cas en Hongrie, en Slovaquie, en Autriche ou encore en Suisse. La Slovénie, par exemple, a dû demander de l'aide à ses voisins pour contenir les flammes qui ravageaient l'ouest du pays. En France, la barre des 50 000 hectares brûlés a été dépassée ce mercredi. Une ampleur jamais atteinte depuis 1976. En Europe, ce sont ainsi déjà plus de 600 000 hectares qui ont brûlé cette année. Le mois dernier, les pays du Maghreb ont également subi d'importants incendies. L'Afrique du Nord est régulièrement frappée par des feux. Cette année, 10 000 hectares sont partis en fumée dans le nord du Maroc. Une situation qui devient récurrente aux États-Unis, où les mégafeux ravagent l'Ouest du pays chaque été depuis 2018.



