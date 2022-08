France: les feux progressent, les pays européens agissent

Dans le sud-ouest de la France, à côté de Landiras en Gironde, les pompiers continuent de lutter contre un incendie très puissant. Plus de 6 800 hectares ont brûlé depuis mardi 9 août après-midi selon la préfecture de Gironde. Sur place, 1 100 pompiers se relaient pour tenter de maîtriser les flammes.

De notre envoyé spécial, Stéphane Duguet

Autour de Landiras, les flammes continue de ravager la forêt. Les pompiers redoutaient le pire. Dans la nuit de mardi à mercredi, plus de 5 000 hectares avaient brûlé. Ce matin, c'est beaucoup moins. La préfecture annonce 600 hectares.

Une surface qui reste importante. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Sur place, les soldats du feu sont très vigilants. Ils savent que la situation est imprévisible. Au mois de juillet, déjà à Landiras, ils avaient réussi à fixer l'incendie. C'est-à-dire qu'il ne progressait plus. Le feu s'était par endroit enterré.

Chaud et sec

Mais à cause du temps très chaud, du sol très sec et de l'absence de pluie, il a fini par ressurgir. Le ministre de l'Intérieur et le porte-parole de la sécurité civile n'excluent pas que dans la zone, le feu ait pu reprendre à cause d'incendiaires.

#Incendie Face aux incendies très importants en #France, des renforts en provenance des pays européens sont attendus. Ici une colonne de pompiers allemands il y a quelques minutes sur l’A1 en direction du sud de la France. Merci à ces héros ! pic.twitter.com/9g7PnmzpMT — Sanef 107.7 🎙️ (@sanef_1077) August 11, 2022

Renforts européens

Grâce au travail, des pompiers, aucune autre habitation n'a pour le moment brûlé. Le feu menace plusieurs communes. Il a détruit 17 maisons de la ville de Belin-Béliet. Pour les 10 000 personnes évacuées, impossible, pour le moment, de rentrer chez elles. Ce jeudi plusieurs feux continuent de progresser en France : dans le Jura, dans la Drôme, l'Isère, le Maine-et-Loire, l'Aveyron et la Lozère, sans compter de multiples départs sur l'ensemble du pays.

Face à cette situation, la France a réclamé de l'aide et plusieurs pays européens ont annoncé l'envoi de renforts. La Pologne a annoncé qu'elle allait envoyer 146 sapeurs-pompiers pour aider dans le sud. L'Allemagne envoie, elle, 64 pompiers et 24 véhicules. Quatre avions de la flotte de l'Union européenne contre les incendies ont été également envoyés depuis la Grèce et la Suède, selon la Commission européenne.

L’Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l’Autriche : nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux. La solidarité européenne est à l’œuvre ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2022

Le gouvernement, mobilisé, a tenu à faire le déplacement. La Première ministre Elisabeth Borne, et son ministre de l'Intérieur étaient présents ce 11 août, en Gironde, à Hostens. « Un nouveau plan national d'adaptation au changement climatique sera mis en concertation à la rentrée », a annoncé Elisabeth Borne, en soulignant « qu'il faut qu'on continue plus que jamais à lutter contre le dérèglement climatique et qu'on continue aussi (...) à s'adapter à ce dérèglement climatique ».

