En Gironde, les pompiers épaulés par des renforts européens stoppent la progression du feu

En Gironde, 1 100 pompiers désormais épaulés par des renforts européens luttent depuis mardi contre un gigantesque incendie qui a ravagé 7 400 hectares de forêt.

Au poste de commandement des pompiers à Hostens, la plupart des signaux sont au vert. Cela fait maintenant deux jours que le feu n'a pas progressé. Les conditions météorologiques étaient pourtant encore très défavorables ce vendredi, avec plus de 40 degrés et un vent qui s'est levé en début d'après-midi.

Mais le travail des pompiers porte ses fruits. La préfète de Gironde a annoncé que l'autoroute A63, en partie coupée depuis plusieurs jours, était en train de rouvrir, à la veille d'un week-end chargé sur les routes. Les espoirs sont donc permis, même si les pompiers insistent : le feu n'est pas encore maîtrisé. Les efforts se concentrent sur la périphérie de l'incendie et sur les nombreux départs de feu.

Pour les éteindre, les pompiers peuvent désormais compter sur l'aide de leurs collègues allemands et roumains arrivés en renfort. Ils seront rejoints ce samedi par des pompiers polonais et autrichiens. Au camp de base, le français a ainsi peu à peu laissé place à l'anglais et l'ambiance est détendue, constate notre envoyé spécial, Grégory Genévrier.

Des évacués de retour chez eux

Les bénévoles sont nombreux à apporter leur aide. Élus, familles et habitants soutiennent l'énorme logistique mise en place pour accueillir tous ces pompiers. Une collecte de dons a été organisée dans la commune de Saucats. Les habitants restent motivés, même si certains commencent à flancher. « On n'en peut plus. Même si cela s'améliore, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais », confiait une habitante en larmes. Mais grâce au travail acharné des pompiers, certains évacués ont pu regagner leur foyer ce vendredi soir.

En France, trois fois plus d'hectares ont brûlé que la moyenne annuelle des dix dernières années, et l'année est record dans l'Union européenne depuis le début des relevés en 2006. Même le Jura, au climat normalement plus modéré, a été frappé de deux incendies. En Bretagne, un incendie qui a détruit près de 300 hectares de végétation en forêt de Brocéliande à l'ouest de Rennes, était « contenu aux deux tiers » vendredi en fin d'après-midi, ont déclaré le préfet du Morbihan et les pompiers. En Ardèche, un incendie qui s'était également déclenché mercredi soir et ravagé au moins 320 hectares « a été fixé », a annoncé vendredi après-midi la préfecture de département, ajoutant que 150 à 200 pompiers restaient mobilisés.

Le pays souffre d'une troisième vague de chaleur. Dix-neuf départements, du Sud-Ouest au Finistère, ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France pour la journée de samedi. Cette vague de chaleur devrait se conclure dimanche, avec des orages sur la majeure partie de l'Hexagone.

