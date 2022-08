France: nouveau pic de chaleur et accentuation de la sécheresse

Le lac des Brenets à sec dans le Doubs en juillet 2022 (montagnes jurassiennes entre France et Suisse). © AFP/Fabrice Coffrini

RFI

Nouveau pic de chaleur en France ce vendredi 12 août : 35° sont attendus en région parisienne et jusqu'à 40° dans le Sud-Ouest. L'été 2022 est considéré comme l'un des plus secs depuis 1976 et n'est sûrement pas le dernier.