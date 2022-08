Arrivée à Nouméa de la plus longue projection de moyens de l'armée de l'air française

Montrer que l’espace Indo-Pacifique est une priorité pour la France : c’est l’un des objectifs de la mission Pegase 2022/Henri Brown menée actuellement par l’armée française. Première étape, Nouméa, où se sont posés ce samedi 13 août trois avions Rafales, au terme d’une opération de déploiement totalement inédite.

Avec notre correspondante à Nouméa, Charlotte Mannevy

Moins de 72 heures de vol pour couvrir la plus longue distance jamais parcourue par des Rafale en mission. L’opération a mobilisé 270 militaires et malgré une escale forcée de 24 heures en Australie, le résultat donne le sourire au commandant du détachement, le général Stéphane Groën :

« Ce que nous permet de démontrer cette projection de puissance, c’est la redoutable efficacité du trinôme A330 MRTT ravitailleur, du Rafale et de l’A400M, qui nous permet de nous déployer partout sur le globe dans des délais très contraints et à des portées inédites. »

À peine arrivé, le détachement aérien a réalisé un premier exercice. Objectif démontrer que l’armée française peut se déployer vite, loin, mais aussi être immédiatement opérationnelle.

Et choisir le Pacifique pour cette démonstration n’a rien d’anodin. Le général Valéry Putz, commandant des forces armées de Nouvelle-Calédonie, expliqueles enjeux : « Nos principales missions, c’est d’abord de défendre le territoire et la population. Mais l’autre mission principale des forces armées, c’est de contribuer à la stabilité régionale. Dans le Pacifique Sud, il y a une extension de l’influence chinoise et l’armée française, en coopérant avec les armées partenaires, contribuent à la stabilité recherchée. »

Les moyens dont dispose la France dans le Pacifique vont d’ailleurs être renforcés. Dès cette année, les Patrouilleurs de la Marine vont commencer à être renouvelés. Les moyens aériens vont également être modernisés avec le remplacement des 5 Falcon Gardian, stationnés dans la région, par des appareils plus modernes.

Après deux escales en Inde et en Australie, la projection s’est terminée par une action d’entraînement au combat réalisée dans un cadre multimilieux-multichamps, la prise de Koumac. pic.twitter.com/RjmsIxXwLJ — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) August 13, 2022

