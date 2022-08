France: début d'accalmie sur le front des incendies, fin de canicule et pluie en vue

Photo SDIS 33

Il fait encore très chaud ce 13 août dans une partie de la France. Seize départements du sud-ouest jusqu'au Finistère restent placés en vigilance orange canicule. Les orages et la pluie prévus pour la soirée pourraient faire baisser les températures et aider peut-être les pompiers qui luttent encore contre les incendies en Gironde. La mobilisation est totale, plus de 1 300 soldats du feu français et européens sont sur le front. Des pompiers polonais doivent aussi arriver en renfort dans la journée. Reportage au centre de commandement d’Hosteins.