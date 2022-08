France: rattrapé par l'enjeu climatique, l'exécutif cherche à verdir le ton

Emmanuel Macron va réunir l'ensemble des acteurs des départements concernés par les feux de forêt afin de réfléchir au « modèle de prévention et de lutte contre les incendies » en France, a annoncé l'Élysée, dimanche 14 août 2022, confirmant une information du Journal du Dimanche (JDD). REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Pompiers, pilotes, renforts venus des territoires d'Outre-mer et de l’Union européenne, agriculteurs et élus... Une fois les feux éteints, Emmanuel Macron recevra tous les acteurs des départements affectés par les incendies cet été en France. Il l'a fait savoir au Journal du Dimanche. Objectif pour le chef de l'État, actuellement en congés dans le Var : montrer qu'il suit la situation et qu'il reste aux commandes. D'ailleurs, il n'est pas le seul.