Incendies en France: aux côtés des bénévoles mobilisés avec les pompiers face aux flammes

Plus de 1 500 pompiers luttent toujours contre les incendies en Gironde et dans les Landes, où 7 400 hectares de pins sont partis. La mobilisation est totale avec des soldats du feu venus des quatre coins de l’Europe. Et pour les aider, de nombreux bénévoles s’activent pour éteindre les départs de feu, sous la coordination des mairies. C’est le cas de Philip Gollierre, plombier de Landiras et membre de la réserve communale de sécurité civile.

Publicité Lire la suite

Il est midi ce samedi 13 août, sur une route départementale de la commune de Saint-Magne, en Gironde. Dans son camion, équipé d’une remorque, de cuves d’eau et d’un système d’arrosage, Philip Gollierre observe la forêt, alors que les incendies font toujours rage dans la région.

« Ce que l'on fait, depuis 48 heures ici, c'est de l'extinction de reprises de feu. On sillonne les chemins que l'on nous donne. Quand on voit quelque chose de critique, on s'arrête, on arrose, on noie la chose et on continue », explique-t-il à Grégory Genevrier, envoyé spécial de RFI.

Justement, à quelques mètres devant, le vent ravive un incendie. Philip Gollierre a besoin de quelques secondes pour allumer le système de pompage avant de noyer le départ de feu. « C'est pour protéger plutôt les routes. Ce que l'on a ici, ce sont des reprises sans flamme. Mais le fait est que ça peut se propager très vite, car on est face à un cas typique de tourbière. »

Cet ancien militaire est conscient qu'il prend des risques : « Hier, on a eu trois moments vraiment chauds. C'est vrai que ces flammes ont l'air de rien, mais quand on se rapproche, on se rend vite compte de l'ampleur des choses. »

Après une dizaine de départs d'incendies éteints, retour à la base pour remplir les citernes, avant de repartir. Comme Philip, plusieurs dizaines de bénévoles assistent quotidiennement les pompiers.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne