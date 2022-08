France: la rentrée étudiante, entre précarité et mal-être

À trois semaines de la rentrée scolaire, les étudiants sont à la recherche d'un logement ou de bons plans pour compenser l'inflation. Ils ont déjà eu des fins d'été plus enthousiastes. Une enquête de la Mutuelle des Étudiants estimait récemment que 70% des étudiants français se décrivent en état de mal-être et ce lundi, une autre du syndicat Unef pointe leur croissante précarité.

Augmentation des loyers, restauration universitaire plus onéreuse et revalorisation insuffisante des bourses: le coût de la vie augmente fortement pour les étudiants en raison notamment de la hausse de l'inflation, selon une enquête du syndicat étudiant Unef publiée ce lundi. Pour l'année 2022-2023, le coût de la vie étudiante augmente de 6,47%, alors que l'inflation s'élève à 6,1%, indique l'Unef. Cette hausse représente un budget supplémentaire nécessaire de 428,22 euros pour l'année, soit 35,7 euros de plus par mois.

Le coût de « la quasi-totalité des postes de dépenses » augmente, à l'exception de celui du transport, selon le syndicat (classé à gauche), qui dénonce l'insuffisance des « politiques publiques des gouvernements Macron envers les étudiants... bien en deçà des attentes ».

Le gouvernement prévoit notamment de revaloriser les bourses étudiantes de 4% à la rentrée. Mais cette hausse reste insuffisante, selon le syndicat, car elle est inférieure à l'inflation.

Une précarité étudiante qui a des effets sur le moral

Pour l'Unef, l'enquête révèle la « précarité extrême » des étudiants et met en lumière la nécessité de mettre en place une « protection sociale » pour ces jeunes en formation et en insertion. Le syndicat propose de créer une allocation autonomie « d'un montant suffisant pour vivre, à destination de l'ensemble des étudiants » et calculé sur leurs revenus propres plutôt que celui de leurs parents.

Or la santé mentale des étudiants français a particulièrement souffert depuis deux ans et demi. La pandémie de Covid-19 et ses conséquences, notamment les confinements et restrictions, ont eu un impact important selon une enquête, parue en juillet, de l'institut CSA pour la mutuelle étudiante LMDE. Un constat sans appel : 70% des étudiants français sont en situation de mal-être, un chiffre en hausse de cinq points par rapport à la dernière étude menée en 2019.

Julien, rencontré à la Cité universitaire de Paris, où beaucoup d'étudiants sont restés pour travailler, revient sur cette question. Lui voyait son entrée dans une grande école comme un aboutissement. Mais dans ce contexte de crise sanitaire, il a été rattrapé par plusieurs préoccupations. « On pensait, en arrivant dans une école, avoir des activités associatives. Ça n'a pas pu vraiment se faire. Je trouve que ce mal-être dure depuis longtemps. Il est lié à la manière dont est construite la vie étudiante et universitaire en France, il est lié à la précarité étudiante. Ce que le Covid n'a fait que montrer », confie-t-il à Perla M'Sika.

Cité universitaire de Paris, paroles d'étudiants

