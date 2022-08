Face au manque d’eau, les experts cherchent des alternatives pour l’agriculture

La France fait désormais face à la pire sécheresse jamais enregistrée. Ici, un champ de lavande lors d'une journée très chaude, le 9 août 2022, à Valensole. AP - Daniel Cole

Quelles solutions pour les agriculteurs face au manque d’eau ? L’enjeu est désormais crucial, en cette année de sécheresse historique et alors que la France accueille le congrès international de l’Horticulture, le plus grand événement mondial consacré au végétal « spécialisé » : de l’ornement aux fruits et légumes, en passant par les semences. Environ 2 000 scientifiques débattent notamment de la gestion de l’eau et d’autres techniques indirectes.