France: les associations s’alarment de la hausse des suicides chez les gendarmes

Depuis janvier 2022, quinze gendarmes se sont donné la mort en France, soit trois de plus que pour toute l'année 2021. Si les suicides dans les rangs de la gendarmerie ne sont pas nouveaux, leur augmentation inquiète les associations, certains cas devenant emblématiques comme un garde républicain qui a mis fin à ses jours au sein même du palais de l'Élysée.

Des journées et des cadences soutenues, des heures de travail qui s'enchaînent, des interventions de plus en plus physiques, voire éprouvantes : ce sont autant de facteurs de stress et pour les gendarmes, il devient parfois difficile de résister à la pression.

Impact sur la vie familiale

David Ramos est le président de l'association de défense des intérêts des gendarmes GendXXI : « Il y a aussi une notion liée forcément à l’impact avec la vie familiale parce que les deux sont intimement liées, vous savez que les gendarmes vivent sur leur lieu d’emploi, et donc forcément il n’y a pas de coupure nette entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle. »

Psychologues cliniciens

Un accompagnement a été mis en place. Les gendarmes peuvent par exemple consulter des psychologues cliniciens. Ceux-ci cherchent à détecter les facteurs de fragilité : d’éventuels problèmes économiques, ou la maladie d'un membre de la famille. Le dispositif peut dans certains cas imposer la consultation avec un psychologue, voire interdire la détention d'une arme.

