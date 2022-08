France: attaque inédite de frelons sur des cyclistes

C'est une attaque inédite. Dans la Loire, deux cyclistes ont été hospitalisés, dimanche 21 août, dans un état grave après avoir été piqués une cinquantaine de fois chacun par des frelons sur la commune de Briennon.

Ils sont hospitalisés depuis dimanche dans un état d'urgence absolue. Deux hommes ont été piqués une cinquantaine de fois par des frelons alors qu'ils circulaient en vélo dans le bois de la commune de Briennon, dans le centre-est du pays.

Agressivité accrue avec la sécheresse

Une attaque extrêmement rare, selon les spécialistes. Les frelons ne s'en prennent pas à l'homme sans raison, il faut s'approcher à deux ou trois mètres du nid pour qu'ils se sentent en danger. Mais, avec la sécheresse et les conditions climatiques exceptionnelles de ces dernières semaines, il est possible que les frelons deviennent plus agressifs.

La piqure du frelon, comme celle de la guêpe, est douloureuse. Dans ce cas, c'est le nombre exceptionnel de piqures qui a nécessité la prise en charge des cyclistes âgés de 51 et 72 ans.

Pompiers et ambulances

Une dizaine de pompiers et trois ambulances ont été mobilisés pour secourir ces hommes. Ils étaient accompagnés d'un troisième cycliste qui a été moins gravement piqué mais a tout de même été hospitalisé.

