France: Gérald Darmanin veut de nouveau réformer le droit du sol à Mayotte

Gérald Darmanin poursuit son offensive sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur a annoncé, lors de son déplacement à Mayotte, dimanche 21 août, vouloir durcir le droit du sol dans le 101e département français. Un projet de loi avait été repoussé par les élus locaux, au début de l'année. À Mayotte, le ministre de l'Intérieur a pour objectif de compliquer, l'accession à la nationalité française aux enfants nés à Mayotte.

C'est la suite de l'exception Mayotte, mise en place en 2018. Un premier affermissement du droit du sol avait été voté, il y a quatre ans. Aujourd'hui, un enfant né sur l'île, de parents étrangers, n'a la nationalité française que si l'un de ses parents réside sur le territoire français de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois avant sa naissance. Et c'est ce délai que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut allonger en le portant à un an.

Si cette condition est remplie, l'enfant n'est pas encore français. Il doit attendre, comme pour le reste de la France, ses 13 ans. Et il doit résider de manière habituelle en France depuis ses huit ans.

Le ministre de l'Intérieur veut, avec cet éventuel durcissement, lutter contre, ce qu'il appelle, « l'attractivité sociale et administrative » de la France. Selon l'Insee, la population a quadruplé à Mayotte, entre 1985 et 2017. Résultat de la forte natalité et de l'immigration, principalement venue des Comores.

