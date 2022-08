Karting à la prison de Fresnes: surenchère de la droite alors que la gauche temporise

En France, le gouvernement est à nouveau dans l'embarras avec la polémique autour de l'organisation fin juillet, au sein de la prison de Fresnes, d'une série d'épreuves inspirées du jeu télévisé «Koh Lanta» et allant du quizz au karting. AFP Photo/FRED DUFOUR

En France, le gouvernement à nouveau dans l'embarras, et tout particulièrement son ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, avec l'organisation fin juillet 2022, au sein de la prison de Fresnes en région parisienne, d'une série d'épreuves inspirées du jeune télévisé Koh Lanta et allant du quizz au karting. Les détenus, les surveillants et les habitants des alentours y participaient. La droite et l'extrême droite ont dénoncé des activités inacceptables et lancé la polémique.