Sécheresse en France: les terrains de golf toujours arrosés malgré les critiques

Alors que 93 départements français sont concernés par les restrictions d’eau, la plupart des golfs bénéficient d’une dérogation pour continuer d’arroser les greens. Comme des ONG de protection de l’environnement, le maire de Grenoble Éric Piolle avait pointé du doigt cette autorisation début août. Au golf du Stade français à Vaucresson, en région parisienne, les greens sont toujours arrosés, mais le reste des terrains est brulé par le soleil.

Avec notre envoyé spécial à Vaucresson, Antoine Gallenne

Sous un soleil de plomb, le gazon du terrain, habituellement d'un vert étincelant, n'est plus qu'un vieux souvenir : la plupart de l'herbe a brulé. Un golfeur tape pourtant quelques balles : « Évidemment, je préférerais que ça soit entretenu comme d’habitude, ne serait-ce que pour l’aspect esthétique. C’est beaucoup plus joli quand l’herbe est verte, c’est clair ».

Maxime Trombetta est le jardinier du golf et n'a jamais connu un tel été : « On a arrêté d’arroser les fairways. Il y a à peu près sept hectares qui ne sont pas arrosés, qui sont complètement cramés. Tout le travail en amont est mort ».

Seule une partie du golf est toujours arrosée : le green, soit 3 % de la surface totale. Malgré tout, le sujet de l’arrosage reste sensible en ce moment : « Je peux comprendre les gens qui ne comprennent pas du tout pourquoi on arrose. Mais à l’année, ça demande beaucoup d’entretien. Pour maintenir les greens, il faut quand même les arroser un minimum », explique Maxime Trombetta.

De son côté, Antoine Gatet, vice-président de l'association France Nature Environnement, milite pour l’arrêt de l’arrosage des golfs : « Quand on est collectivement face à une grosse crise, est-ce qu’il n’y a pas certaines activités qui doivent être arrêtées totalement, et en particulier des activités comme celles-ci qui ne sont pas des activités essentielles, qui sont des activités de loisirs qui coûtent un peu plus cher que d’autres. »

Selon la Fédération française de Golf, seulement 20 % des golfs récoltent l’eau pluviale pour arroser les terrains.

En pleine #sécheresse, les greens de golf continuent de pouvoir être arrosés toute la nuit, sur prescription du ministère de la transition écologique !



Voici la lettre que j'ai envoyée à ce sujet à @BCouillard33, secrétaire d'état chargée de l'écologie. https://t.co/Dn03dhgesz pic.twitter.com/4hoR7irSeO — Éric Piolle (@EricPiolle) August 2, 2022

