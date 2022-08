France: une rentrée chargée pour Élisabeth Borne, avec l'écologie en priorité

L'agenda de l'exécutif, la Premier ministre Elisabeth Borne en tête, est bien rempli pour la rentrée. (image d'illustration) AP - Christophe Ena

Le président français est rentré à Paris, à la veille du Conseil des ministres de ce mercredi matin. La feuille de route de l'exécutif est bien remplie : l'emploi, l'éducation, l'immigration sont les priorités des prochains mois. Mais c'est la désormais fameuse « sobriété énergétique » qui sera en haut de la liste. Après un été caniculaire marqué par la sécheresse et les incendies, et en pleine flambée des prix de l'énergie, le gouvernement a plusieurs textes en préparation. Et c'est la cheffe du gouvernement Élisabeth Borne qui sera en première ligne.