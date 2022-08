Inflation en France: la grande distribution multiplie les promotions, une pure opération de communication?

En France, les enseignes de la grande distribution multiplient les promotions face à l'inflation. Dernières en date : les supermarchés Carrefour qui promettent de bloquer les prix de 100 produits pendant 100 jours. Des promotions qui seraient en fait de pures opérations de communication, selon certains spécialistes.

Publicité Lire la suite

Rendez-vous dans un supermarché de banlieue parisienne avec Olivier Dauvers, un spécialiste de la grande distribution. « Là on est chez Leclerc, qui avait lancé il y a quelques mois un bouclier anti-inflation sur 230 produits. Si les prix augmentent, Leclerc remboursera à ses consommateurs la différence entre le prix qu’ils ont payé et celui qu’ils payaient il y a 2 ou 3 mois, les prix d’avant l’inflation. »

Rassurer le consommateur

« Tout ça c’est de la communication, ça a comme objectif que le consommateur se sente rassuré par tout ce que l’enseigne peut faire, quand bien même ça ne concerne qu’une toute petite partie, c’est 230 produits du quotidien, et dans le magasin Leclerc dans lequel on est, il y a plus de 30 000 produits de grande consommation. Donc 230 sur 30 000, quand on fait un pourcentage, on est à moins de 1%. »

► À lire aussi : Face à l’inflation, les Français attendent plus de mesures de la part du gouvernement

« Le but c’est que quand on utilise le terme de bouclier anti-inflation en terme de sémantique, on a quelque chose qui est très fort, parce qu’on a la posture que l’enseigne protège le consommateur contre l’inflation, ça fait une espèce de garantie qui sonne vraiment doux à l’esprit du consommateur, parce que qu’est-ce qu’il veut entendre aujourd’hui ? Qu’il n’y a pas d’inflation ! Eh bien les enseignes le lui disent. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne