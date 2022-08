Succession de Bayou, élections européennes... EELV ouvre son université d'été

Qui pour succéder à Julien Bayou à la tête d’Europe Écologie Les Verts (EELV) ? C’est un sujet qui occupe en ce moment l’université d’été des écologistes, qui s'est ouverte à Grenoble jeudi 25 août. Plusieurs membres avancent déjà leurs pions. Mais dans le clan d'EELV, il est un point qui fait l'unanimité : pas question d'une nouvelle union à gauche pour les élections européennes de 2024.

Avec notre envoyé spécial à Grenoble, Grégory Genevrier

Chez les écologistes, qui tiennent leur université d'été (du 25 au 27 août) les appétits s’aiguisent alors que la succession de Julien Bayou se profile. Marine Tondelier, est la première à être sortie du bois. Son collectif « La Suite » veut ouvrir le parti à d’autres associations et formations politiques. Soutenue par une large partie de la direction sortante, elle apparaît comme la favorite au poste de secrétaire national d'EELV. Face à l'évidence, l'élue du Nord ne dit pas non, mais préfère botter en touche :

« Je vous dis que pour l’instant, on est à l’heure de la réflexion sur ce qu’on veut faire. C’est ça qui doit primer, c’est le plan qu’on est en train de dessiner ensemble. Puis, si on trouve qu’il est convaincant et qu’on décide que ''La Suite'' doit aller au Congrès, alors on verra comment on s’organise. Mais c’est une question secondaire. »

Son projet aura la concurrence du mouvement « Le Lien », qui défend une écologie populaire et inclusive. L’eurodéputée Karima Delli porte ce projet : « Nous voulons devenir le premier parti de l’écologie populaire. La deuxième chose, il faut sortir de l’emprise de la contestation qui nous colle à la peau, à un état d’esprit du pouvoir. Nous voulons gouverner ! »

Face à cette situation, dans un parti où les guerres d’égos sont inscrites dans son ADN, Julien Bayou se veut rassurant. Selon lui, la lutte ne sera pas aussi féroce qu’elle l’avait été lors de la primaire. « Ça discute tranquillement. C’est pas les grandes manœuvres qu’on a pu voir dans des journées d’été pré-Congrès, j’en ai vu quelques-unes. »

Si, pour l’instant, tout va bien, il reste encore plusieurs mois de campagne où tout peut déraper.

« Aucune raison » de s'unir à gauche aux prochaines européennes

L'union fait la force, dit le vieil adage. Oui, mais pas aux élections européennes, dit-on dans le clan EELV. Le prochain scrutin d'envergure en France, prévu en mai 2024, ne devrait pas voir le parti écologiste s'allier à nouveau avec d'autres formations de gauche, comme ce fut le cas avec la Nupes aux dernières législatives. Frédéric Neau milite au parti depuis 20 ans et n'imagine pas un tel scénario se reproduire : « On a quand même des grandes divergences sur pas mal de points. Ça nous paraît difficile de tout mettre dans le même panier. »

Il faut dire que les désaccords sur les questions européennes sont nombreux au sein de la Nupes. Pour l'eurodéputé Yannick Jadot, la liste commune ne serait une bonne opération pour personne : « Vous allez avoir des écologistes qui ne vont pas aller pour cette coalition ne disant ''désolé, les positions de Mélenchon sur l'Europe, je ne peux pas''. Vous allez avoir des mélenchonistes qui ne vont pas aller voter en disant ''les positions fédéralistes des Verts, je ne peux pas''... »

Les écologistes sont aussi très attachés au scrutin proportionnel des européennes. En 2019, ils avaient créé la surprise en recueillant plus de 13% des voix. Raison de plus pour faire cavalier seul, affirme Marine Tondelier : « Ça paraît logique quand on a une élection à la proportionnelle à un tour, ce qui est en plus le mode de scrutin qu'on a toujours prôné. Il n'y a donc aucune raison qu'il n'y ait pas de bulletin vert dans cette élection. »

Ce bulletin vert ne signifie pas pour autant la mort de la Nupes, tempère Julien Bayou : « Ce n'est pas parce qu'on exprime un désaccord sur ce qui était déjà pointé comme un désaccord que la Nupes est finie. Peut-être que demain, on aura des listes européennes séparées mais pas pour autant hostiles. »

En coulisses, les Insoumis espèrent au moins convaincre les socialistes et les communistes de faire liste commune.

