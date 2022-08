France: à droite, la rentrée des ambitieux avant le choix du prochain chef

Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, candidat officiel à la présidence du parti Les Républicains, et le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, côte à côte pendant la campagne présidentielle. © AFP - THOMAS COEX

Alors que l'union de la gauche fait ses universités d'été en ordre dispersé, à droite aussi ce week-end, c'est la rentrée. L'ancien finaliste de la primaire LR, Éric Ciotti, l'étoile montante et maire de Cannes, David Lisnard, ou encore le puissant patron de la région Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, organisent respectivement buffet, pique-nique et randonnée avec leurs soutiens. Une rentrée politique champêtre avec en toile de fond la course pour la présidence de LR, prévue en décembre.