France: des citoyens investissent dans l'énergie solaire

L'automne approche en Europe et avec lui des factures d’énergie particulièrement élevées du fait de la guerre en Ukraine. En France, les particuliers sont protégés d'une hausse des prix par un « bouclier énergétique » mis en place par le gouvernement. Mais l'exécutif réfléchit à l'avenir de ce dispositif.

Certains particuliers sont à la recherche d'alternatives à la simple fourniture d'énergie par de grandes sociétés nationales. Ainsi, dans le sud de la France, un collectif de citoyens a acheté un terrain pour y installer des panneaux solaires. Il y a quatre ans, cette poignée de villageois a investi ses économies dans la création d'un parc autogéré de 700 panneaux photovoltaïques.

« On a récupéré 175 000 euros auprès de citoyens »

Christian Mercier est le président du collectif : « On a récupéré 175 000 euros auprès de citoyens et la région nous a aidés à hauteur de 100 000 euros sur l’opération dans le cadre de cet appel à projet ». Le but : vendre l'électricité produite à un réseau d'énergies vertes. « L’objectif est d’avoir une production d’énergie avec du photovoltaïque qui est nettement moins chère que la production que nous vend EDF ou tous les fournisseurs d’énergie traditionnels », explique Christian Mercier.

Avec à la clé d'importantes économies par kilowatt souligne-t-il : « Le coût de cette énergie sortie du panneau photovoltaïque se situe aux environs de 8 à 10 centimes pour des particuliers alors que, quand on l’achète, on est rendus aujourd’hui a minima aux environs de 20 centimes. Et je dirais qu’il faut qu’on prenne en considération que l’on va aller vers les 40 centimes. Ce que l’on cherche à minimiser, c’est grosso modo 30 à 40% de diminution sur la facture d’électricité ».

Alimentation de 170 foyers

Depuis quatre ans, ce parc photovoltaïque produit assez d'électricité pour alimenter 170 foyers, chauffage non compris cependant.

