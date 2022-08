France: Élisabeth Borne promet de ne pas laisser «exploser les prix de l'énergie»

Dans une interview au journal Le Parisien publiée samedi 27 août, la Première ministre Élisabeth Borne assure que les ménages les plus fragiles continueront d'être aidés. Elle promet de ne « pas laisser les prix de l'énergie exploser ».

« Les Français peuvent être rassurés, nous amortirons les hausses », a affirmé la Première ministre Elisabeth Borne, alors que les prix ont explosé sur les marchés de gros, atteignant plus de 1 000 euros le mégawatt/heure (MWh), contre environ 85 euros le MWh il y a un an. Depuis l'automne, le gouvernement a imposé un blocage des prix du gaz et un plafonnement à 4% de l'augmentation des prix de l'électricité. Une fois terminé ce « bouclier tarifaire », fin 2022, « nous garderons des dispositifs pour amortir les prix de l'énergie », a assuré Mme Borne. « Et nous prendrons des dispositions spécifiques pour accompagner les plus fragiles », a-t-elle poursuivi dans un entretien au Parisien/Aujourd'hui en France.

Samedi soir, lors d'un rassemblement de la majorité à Metz, Élisabeth Borne a défendu la politique environnementale du gouvernement face aux attaques de l'opposition de gauche. « Est-ce que notre ambition pour l’écologie doit se réduire à arrêter d’arroser les golfs ou à interdire les piscines privées ? a-t-elle lancé. Ce cap, nous ne le perdons pas de vue. Certains veulent nous en faire dévier par des polémiques systématiques, ils n’y parviendront pas. Par le mensonge, ils ne nous déstabiliseront pas. Par la facilité des solutions éculées, ils ne tromperont pas les Français. Nous refuserons l’immobilisme car nous sommes déterminés, car nous savons où nous allons, car notre projet est clair, car les Français de notre pays sont capables de tirer le meilleur des changements à venir. »

Ouverte à une taxation des « super profits »

La cheffe du gouvernement a annoncé qu'elle ne « ferme pas la porte » à une taxation des « super profits » des entreprises qui bénéficient de la hausse des prix de l’énergie.

Un peu plus tôt, le patron des socialistes Olivier Faure avait annoncé son intention de proposer à l’union de la gauche de se mobiliser pour organiser un référendum d’initiative populaire pour que les Français se prononcent sur la question. « Les bénéfices record incroyables qu’a réalisés le CAC 40 méritent évidemment d’être taxés parce que, ce qu’eux ne payent pas, ce sont les Français et les Françaises qui vont le payer sur la question climatique, sur leur pouvoir d’achat, a-t-il souligné depuis les universités d'été du PS à Blois. Vous avez vu ce qui s’est passé avec Total qui accorde des ristournes qui sont infinitésimales par rapport à ce que sont les bénéfices de Total aujourd’hui. On n’est pas là pour faire la manche, on est là pour dire : vous êtes celles et ceux qui profitaient principalement du système actuel, alors vous devez être aussi celles et ceux qui contribuent principalement à le changer, parce que la résilience climatique ne se passera pas sans frais. »

49-3 sur le budget ?

Élisabeth Borne a indiqué qu'elle n'excluait pas de recourir à l'article 49-3 pour faire passer ses textes sans vote à l'Assemblée pour le budget à l'automne. « Nous aviserons car les Français ne nous ont pas demandé l'immobilisme », a répondu la Première ministre, interrogée sur l'hypothèse d'un 49-3 à l'occasion du projet de loi de finances (PLF). « Je mettrai toute mon énergie pour trouver des compromis dans l'arc républicain, comme l'a demandé le président de la République. Je n'ai pas de doutes que sur certains bancs, on restera dans l'obstruction systématique, comme on a pu le voir lors de la session extraordinaire », a développé Mme Borne. « Je suis aussi consciente que, pour un groupe d'opposition c'est symbolique de voter un budget. Mais le cas échéant, il y a des outils dans la Constitution pour pouvoir avancer », a-t-elle ajouté.

