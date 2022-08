Sécheresse en France: le rosé de Provence résiste

Reportage

En France, le secteur du vin craint une baisse des récoltes à cause de la sécheresse historique et des grosses vagues de chaleur estivale. Sauf en Provence, la patrie du rosé, qui représente 5% de la production mondiale de ce breuvage : on annonçait une baisse de 10% des rendements, mais, sur les coteaux d’Aix-en-Provence, le raisin a finalement bien résisté.

Avec notre envoyée spéciale dans la vallée de l’Arc, Ariane Lavrilleux

C’est l’heure de l’inspection de la taille des grains de raisin. Au domaine des Diables, Guillaume Philip est plutôt satisfait : « C’est une grosseur qui est dans la norme, qui n’est pas trop grosse. Je pense qu’on va se sortir de cette année avec une récolte normale ».

Ce qui a sauvé sa récolte, ce sont les orages de la mi-août et surtout son système d’irrigation perfectionné pour éviter tout gaspillage, un goutte-à-goutte et des sondes branchées sur le tronc de la vigne : « On va mesurer la circulation de la sève dans la plante. Grosso modo, pour faire simple, dès qu’elle est un peu plus en stress hydrique, la sève va circuler beaucoup plus lentement. Cela va nous donner l’indication qu’elle a besoin d’eau. Et on va pouvoir, par contre, vraiment, avoir une précision à la minute près. Donc, on va alimenter la plante en eau, mais on va vraiment la rationner ».

Techniques ancestrales

Et même les parcelles qui ne sont pas irriguées - comme celles du domaine Vitori - elles ont bien tenu grâce à des cépages résistants à la chaleur et des techniques ancestrales : « Comme disaient les anciens, précise Quentin Silvy-Lang, le travail du sol, "deux binages = un arrosage". Moi ici, on travaille tout en bio le domaine. Donc, biner avec une charrue ou les interceps entre les vignes. Donc, on retourne la terre, ce qui permet d’éviter l’évapotranspiration de tout ce qui est humidité dans le sol ».

La canicule a quand même eu un effet sur les vendanges : cette année, elles viennent de commencer avec une semaine d’avance.

Les ventes de vins rosé ont encore bondi cette année en France avec une croissance à deux chiffres de 10% entre 2021 et 2022. Au point que certains domaines se retrouvent en rupture de stocks. Et ce n'est pas juste une mode passagère, mais un vrai succès d'un vin qui a complétement changé d'image, explique Gilles Masson, le président du centre du rosé à Vidauban, dans le Var : « Il y a 20 ou 25 ans, le rosé n’était pas tellement pris au sérieux. On considérait que c’était un petit vin. On ne savait pas trop comment c’était fabriqué, mélangé, disait-on. Il y avait des risques de maux de tête, de maux d’estomac. Enfin, il y avait toute une série d’images négatives qui pesaient sur l’histoire du vin rosé. »

« On a, dit-il encore, vraiment inversé la vapeur avec la Provence en leader. On a fait des recherches. C’est passé d’abord par cette amélioration de la vinification minutée et millimétrée. Faire du rosé, c’est un travail d’orfèvre. Et petit à petit, la qualité s’est considérablement améliorée et on a transformé ce qui était une mode au départ en une vraie tendance lourde. Et le phénomène sur le rosé de Provence ces dernières années, c’est quand même une croissance à l’export extraordinaire. Les Américains sont fous du rosé. Ils commencent à en faire. De coup, cette tendance se mondialise. Les pays du nouveau monde, l’Australie, la Nouvelle-Zélande adorent et font du rosé. Donc, c’est vraiment un phénomène mondial ».

