La hausse des coûts de l'alimentation et de l'énergie se répercute sur la restauration scolaire

Le coût des repas va grimper en cette rentrée du fait des hausses des prix alimentaires ou de l'énergie. Une augmentation qui devrait peser sur les budgets des parents d'élèves français, mais aussi des collectivités locales qui restent libres sur la manière de digérer ces augmentations.

L'inflation s'invite aussi dans les assiettes des enfants à l'école. L'association de consommateurs Confédération syndicale des familles (CSF) indiquait la semaine dernière craindre une hausse des prix des repas scolaires. Certaines collectivités ont d'ores et déjà décidé de prendre en charge cette augmentation tarifaire. Dans d'autres, la tarification sociale des repas, en vigueur dans environ la moitié des communes, pourrait permettre de protéger les ménages aux plus petits budgets d'un effort financier supplémentaire.

François Petit est maire de La Garnache, dans l’ouest de la France. Pour faire face à l'inflation, l'élu et ses conseillers optent pour un repas à prix unique, conditionné selon les revenus des familles. « Une des façons d’aider en effet les familles, c’est d’aider celles et ceux qui en ont le plus besoin. Donc, en l’espèce, on a mis en place le repas à un euro, de sorte que toute famille qui aurait un quotient familial inférieur à 400 pourrait bénéficier de ce repas à un euro, plutôt que de 3,70, ce qui fait quand même un effort pour la collectivité de 2,70 euros par repas », explique-t-il.

Les professionnels de la restauration scolaire demandent un effort

Toutes les communes ne font pas ce choix. Dans la commune voisine de Froidedond, la municipalité prend une petite partie à sa charge, mais le prix est le même, sans distinction de revenus. « Le conseil municipal a décidé d’augmenter le prix du repas de 3,70 à 3,85 euros, sachant que la hausse n’est pas répercutée entièrement auprès des familles. Nous avons aujourd’hui 245 familles inscrites dans notre cantine et pour la répercuter entièrement, il aurait fallu passer le prix des repas à 4,10 euros », souligne Philippe Guérin, le maire de la collectivité.

Préparer les repas des écoliers leur coûte de plus en plus cher. Alors le Syndicat national de la restauration collective demande un effort « d'en moyenne 7% » aux mairies pour faire face à l'inflation.

